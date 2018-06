Selección Peruana: las mejores imágenes del segundo entrenamiento de la bicolor en Rusia | FOTOS

La Selección Peruana continúa con sus trabajos de cara a Rusia 2018 . A la 1:30 am. de Perú (9:30 am. de Moscú), el equipo de Ricardo Gareca llevó a cabo su segundo día de entrenamientos en el país local en la Copa del Mundo .



Al igual que el lunes, la bicolor trabajó en el Arena Khimki, estadio que no será utilizado durante la fiesta que será Rusia 2018 . Sin embargo, a diferencia del primera práctica, esta vez los hinchas no tuvieron acceso.

► Ruidíaz, Trauco, Yotun y Carrillo jugaron 'fut-cajón' al estilo de Brasil.

De todas formas, decenas de seguidores de la Selección Peruana llegaron hasta el estadio para saludar y despedir al bus que traslada al plantel bicolor.



Aunque la prensa sí ingresó, solo pudo hacerlo por 15 minutos. Ahí, mientras la mayoría calentaba, los arqueros fueron exigidos por los jugadores de la Sub 20. Luego, los trabajos tácticos se llevaron a cabo en estricto privado.

