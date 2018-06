Mister Chip caliente el Mundial de Rusia 2018 a un día del inicio. El famoso estadístico publicó sus predicciones sobre el certamen en redes sociales y la Selección Peruana sale bien parada para alegría de los hinchas.

De acuerdo al español, la bicolor, que debuta ante Dinamarca , dará batalla en el grupo C y clasificará a los octavos de final. Lo hará en el segundo lugar por detrás de Francia. El duelo siguiente será contra la Argentina de Lionel Messi que ganará la llave D.



Argentina no pudo con Perú en las Eliminatorias de Rusia 2018 . Empate 2-2 en Lima y 0-0 en Buenos Aires. Sin embargo, en esta etapa, Mister Chip se la juega por los albicelestes para avanzar a cuartos.



El estadístico también anunció que la Selección de España será el campeón del Mundial de Rusia 2018. De acuerdo a sus cálculos, la 'Furia Roja' dejará en el camino a los 'ches' y a Inglaterra para enfrentar a Francia en la gran final.

Mister Chip y sus predicciones para el Mundial de Rusia 2018. Mister Chip y sus predicciones para el Mundial de Rusia 2018. USI

"Lo prometido es deuda y ahí va mi bracket completo para Rusia 2018. He de reconocer que elaboré este cuadro hace 48 horas, es decir, antes de conocer todo lo que ha pasado con Lopetegui (extécnico de España), pero he decidido no cambiar nada y ser fiel a mis pronósticos iniciales", indicó Mister Chip en su post que lleva como título 'La Máquina Diabólica'.

Más allá de las predicciones, la Selección Peruana es consciente de que depende de sí misma para lograr sus objetivos. Ya lo demostró en el camino a Rusia 2018. Que comience a rodar la pelotita.

