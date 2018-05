Con el aliento de todos. La Selección Peruana entrenará este sábado, a las 10:30 a.m., en el Estadio Nacional y será una práctica especial. ¿Por qué? Se permitirá el ingreso de los hinchas de la blanquirroja. Se espera más de 30 mil personas.

Lamentablemente, no todos los aficionados podrán asistir al entrenamiento de despedida de la bicolor en el coloso de la calle de José Díaz. Los únicos que podrá ingresar son los que cuenten con sus respectivas entradas.

¿Dónde repartieron las entradas? Los boletos han sido distribuidos por los patrocinadores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), tal como lo anunció en un comunicado en sus redes sociales.



Para evitar algún inconveniente de seguridad, se pide que no vayan al Estadio Nacional las personas que no cuenten con entradas. "El inicio de las actividades con los patrocinadores será a partir de las 8:00 am y las puertas se abrirán desde las 7:00 am, luego de estas actividades se procederá a la práctica programada con nuestra selección", indicó la FPF.

Perú se despedirá de su afición este martes cuando enfrente a Escocia en el Estadio Nacional, a partir de las 8:00 p.m. El miércoles 30 tiene programado viajar a Europa, donde jugará dos partidos amistosos antes de ir a la Copa del Mundo.