Miles de hinchas recibieron a la Selección Peruana a su regreso a Lima tras su eliminación del Mundial de Rusia 2018 . En Colombia, quedaron sorprendidos con el gesto de la afición blanquirroja, que espera además la continuidad de Ricardo Gareca.

“Los reciben como si hubieran ganado el Mundial”, tituló El Tiempo, con respecto a la ovación que gestaron los hinchas de la Selección Peruana en el aeropuerto Jorge Chávez.

Encabezado por Paolo Guerrero, los jugadores de la Selección Peruana abandonaron el aeropuerto en un bus para dirigirse a La Videna. En el camino, varios hinchas saludaron a los futbolistas.

Perú , que no asistía a un Mundial desde 1982 y no lograba una victoria en este tipo de torneo desde su triunfo 4-1 sobre Irán en 1978, terminó su participación en Rusia con tres puntos y en el tercer lugar del Grupo C, luego de ganar 2-0 a Australia.

Por otro lado, Juan Carlos Oblitas afirmó que la FPF buscará extenderle el contrato a Gareca y que la decisión del técnico podría conocerse en unos 15 días a 30 días como máximo.

