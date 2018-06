Selección Peruana volvió a Austria cantando y bailando a ritmo de reguetón [VIDEO]

Tras ganarle 3-0 a Arabia Saudita, la Selección Peruana emprendió su retorno a Schruns, Austria y para no aburrirse en el trayecto, los jugadores encontraron una manera muy divertida para relajarse en el bus: improvisar un karaoke. El ritmo elegido: reguetón.

Los primeros en soltar sus "gallitos" fueron André Carrillo con Aldo Corzo. La canción elegida de 'Te vas' de Ozuna. No lo hacen nada mal, pero definitivamente no están para el programa 'Los 4 finalistas'. No importa. Lo suyo no es el canto. Es el fútbol y ahí la rompen.

Selección Peruana: listas oficiales de Francia, Dinamarca y Australia para el Mundial Rusia 2018

Luego se contagian del ritmo de Yvi Queen: Christian Cueva, Luis Advincula, Jefferson Farfán, Paolo Hurtado, Paolo Guerrero. 'Aladino' es quien da la hora cantando y dando unos pasitos. La canción elegida fue 'Quiero Saber'.

Pero mejor dale play al video que acompaña la nota y gánate con este divertido momento que nos regalaron los integrantes de la Selección Peruana.

Cueva: "Queríamos que Paolo anote para que se sienta con confianza" [VIDEO]