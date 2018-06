Selección Peruana: ¿sabes por qué Renato Tapia agradeció no ser el técnico de la bicolor?

Renato Tapia es uno de los tipos más serios en cada entrenamiento de la Selección Peruana , de los que más arenga a sus compañeros y que se ha convertido en un líder en el equipo. Pero no pierde esa chispa de sus cortos 22 años y este sábado sorprendió al agradecer no estar en la situación de Ricardo Gareca quien debe decidir quién saldrá del once titular tras el retorno de Paolo Guerrero .

Al 'Capitán del Futuro' le preguntaron por la pelea por un puesto en el ataque de la Selección Peruana y le nombraron a Paolo Guerrero , Jefferson Farfán, Christian Cueva, entre otros a lo que dijo "está difícilísima. ¡Uf! Felizmente no soy el técnico de la selección porque sino estaría loco".

Selección Peruana culminó su segunda segunda práctica en Austria con hartos hinchas

Renato Tapia no quiso hablar de la chance de que Paolo Guerrero sea titular este domingo ante Arabia. "Me matan", dijo riéndoes, pero reconoció que "su presencia es importante para nosotros. Desde antes ya sabíamos que eramos un equipo con recambios y ahora tenemos más y con alguien de su experiencia, un goleador". Además dijo que los pocos partidos con los que el '9' llegará al Mundial "no importa porque cuando estás con la blanquirroja no existe nada".

Del amistoso contra Arabia Saudita señaló que "tenemos que sacar el mayor provecho. Se tratan de amistoso internacionales y su propio nombre lo dice. Pero estamos enfocados en ganar", dijo y le recordaron los 13 partidos consecutivos sin perder a lo que respondió: "no es algo fácil de conseguir, pero estamos enfocados en el partido que se viene".

Por último, Renato Tapia afirmó que la llegada de Paolo Guerero es una gran alegría para todos, pero lo triste será ver que uno deje el plantel. "Es doloroso. Ya se fue uno que algunos lo sentimos más porque es como un hermano y le toca a otro. Es muy doloroso que se vaya después de haber bajado las 12 horas. Pero ojalá que lo tome de la mejor manera y aquí estamos para apoyarlo".

