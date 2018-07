La selección peruana aprobó el examen en Rusia 2018 , que le significó su regreso a una Copa del Mundo luego de 36 años y con un 6 de nota. Esa fue la calificación que le otorgó el Diario AS de España , que evaluó el rendimiento de cada una de las selecciones de América Latina en el Mundial.

Sobre el equipo de Ricardo Gareca , el medio de Madrid apuntó que su fútbol "maravilló, pero la falta de acierto en las áreas penalizó a una de las selecciones más carismáticas del torneo".



"La derrota en su primer partido les condenó a una eliminación casi segura, después de fallar demasiadas ocasiones. Paolo Guerrero llegó tarde a su cita con el gol y Cueva falló un penalti decisivo contra Dinamarca", añadió AS.



En cuanto a las individualidades, el medio español destacó a André Carrillo y Luis Advíncula , como los mejores que tuvo Perú en Rusia. De hecho, sobre la 'Culebra', AS afirmó que fue la estrella de la bicolor. "Hizo un gol histórico y no paró de correr y desbordar en sus tres partidos. Espectacular", resaltó.



Mientras que Jefferson Farfán aparece como la decepción. "Gareca confío en él por delante de Guerrero en el primer partido y 'La foquita' se fue del Mundial sin gol. El símbolo peruano dejará su sitio a una generación prometedora", dijo AS sobre el delantero del Lokomotiv de Moscú.