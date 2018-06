Se acabó el misterio. La FIFA confirmó la lista oficial de la Selección Peruana en Rusia 2018. Son 23 los futbolistas que vestirán la camiseta bicolor en un Mundial luego de una larga espera por casi cuatro décadas. Son 18 jugadores de ligas del extranjero y cinco del Descentralizado entre 20 clubes. El mexicano Veracruz es el sorpresivo equipo que más nos abastece.



La convocatoria de Miguel Araujo consolidó a Alianza Lima como club que aportó más jugadores a la bicolor en este torneo, con 24. Además, el equipo ´íntimo' es el único en decir presente en nuestras cinco Copas del Mundo, un lujo que no lo tiene su 'compadre' Universitario (19), ninguno en Argentina 1978, y Sporting Cristal (18), que no existía en 1930 y no aportó ninguno en Rusia 2018.

En la historia, son 36 los equipos que contribuyeron a la Selección Peruana en sus cinco Mundiales. Los únicos de nuestro país son Alianza Lima, Atlético Chalaco, CNI, Deportivo Municipal, FBC Melgar, Juan Aurich, Lawn Tennis, Sport Boys, Sport Progreso, Sporting Cristal, Tarapacá Ferroviario, UTC y Universitario. Los 23 restantes, son clubes del exterior.

Equipos con convocados de la Selección Peruana en Mundiales Alianza Lima 24 Uruguay 1930 9 Luis Denegri, Domingo García, Jorge Koochoi, José Lavalle, Demetrio Neyra, Julio Quintana, Alberto Soria, Juan Valdivieso, Alejandro Villanueva México 1970 4 Julio Baylón, Teófilo Cubillas, Javier Gonzales, Pedro León Argentina 1978 8 Juan Cáceres, Teófilo Cubillas (repite 1970), César Cueto, Jaime Duarte, Guillermo La Rosa, Roberto Rojas, Hugo Sotil, José Velásquez España 1982 4 Jaime Duarte (repite 1978), José González, Jorge Olaechea, Rafael Salguero Rusia 2018 1 Miguel Araujo Sporting Cristal 19 1970 7 Eloy Campos, Orlando De La Torre, José Del Castillo, José Fernández, Alberto Gallardo, Ramón Mifflin, Luis Rubiños 1978 9 Héctor Chumpitaz, Rubén Díaz, Raúl Gorriti, Roberto Mosquera, José Navarro, Juan Carlos Oblitas, Alfredo Quesada, Ramón Quiroga, Percy Rojas 1982 5 Rubén Díaz (repite 1978), Miguel Gutiérrez, Ramón Quiroga (repite 1978), Luis Reyna, Julio César Uribe Universitario 18 1930 7 Eduardo Astengo, Carlos Cilloniz, Luis De Souza, Arturo Fernández, Plácido Galindo, Jorge Góngora, Pablo Pacheco 1970 7 Roberto Chale, Héctor Chumpitaz, Rubén Correa, Luis Cruzado, Nicolás Fuentes, Pedro Gonzales, Félix Salinas 1982 3 Eusebio Acasuzo, Hugo Gastulo, Germán Leguía 2018 1 Aldo Corzo Deportivo Municipal 6 1970 1 Hugo Sotil 1978 2 Germán Leguía, Rodolfo Manzo 1982 2 Eduardo Malásquez, Franco Navarro 2018 1 Carlos Cáceda

Considerando que un futbolista representa al último club que jugó, Carlos Cáceda sube a seis la cifra de Deportivo Municipal, mientras que Jesús Goyzueta y Eladio Reyes son los únicos en la historia que provienen de Juan Aurich. Sport Boys también tiene un par en nuestra bicolor, pero Luis Tejada mejoró su cifra particular al ser convocado por Panamá.

Veracruz ( MEX ) 3 Wilder Cartagena, Pedro Gallese, Christian Ramos (2018) Atlético Nacional ( COL ) 2 César Cueto, Guillermo La Rosa (1982) Flamengo ( BRA ) 2 Paolo Guerrero, Miguel Trauco (2018) Juan Aurich 2 Jesús Goyzueta, Eladio Reyes (1970) Lobos BUAP ( MEX ) 2 Luis Advíncula, Pedro Aquino (2018) Seresien ( BEL ) 2 Juan Carlos Oblitas, Percy Rojas (1982) Sport Boys 2 Oswaldo Ramírez (1970), Ernesto Labarthe (1978)

Son 25 los clubes que llevaron a tan solo un futbolista, desde locales hasta mexicanos y europeos. Algunos equipos no existen, pero fueron muy importantes como Tarapacá Ferroviario, donde jugaba Antonio Maquilón, uno de los cuatro capitanes de la Selección Peruana en Mundiales. Melgar y UTC, históricos clubes de provincia, dicen presente por primera vez en un Mundial.

Aalborg ( DEN ) 1 Edison Flores (2018) Atlético Chalaco 1 Óscar Arizaga (1982) Circolo Sportivo Italiano 1 Juan Valle (1930) CNI 1 Ottorino Sartor (1978) DIM ( COL ) 1 José Velásquez (1982) FBC Melgar 1 Nilson Loyola (2018) Feyernoord ( NED ) 1 Renato Tapia (2018) Granada ( ESP ) 1 Sergio Peña (2018) Junior ( COL ) 1 Alberto Rodríguez (2018) Lawn Tennis 1 Mario De Las Casas (1930) Lokomotiv Moscú ( RUS ) 1 Jefferson Farfán (2018) Morelia ( MEX ) 1 Raúl Ruidíaz (2018) Necaxa ( MEX ) 1 Julio Lores (1930) Orlando City ( USA ) 1 Yoshimar Yotun (2018) Portland Timbers ( USA ) 1 Andy Polo (1930) Puebla ( MEX ) 1 Ánderson Santamaría (2018) Sao Paulo ( BRA ) 1 Christian Cueva (2018) Sport Progreso 1 Lizardo Nué (1930) Strikers ( USA ) 1 Teófilo Cubillas (1982) Tarapacá Ferroviario 1 Antonio Maquilón (1930) UNAM ( MEX ) 1 Juan Muñante (1978) UANL ( MEX ) 1 Gerónimo Barbadillo (1982) UTC 1 José Carvallo (2018) Vitoria ( POR ) 1 Paolo Hurtado (2018) Watford ( ENG ) 1 André Carillo (2018) Feyernoord ( NED ) 1 Renato Tapia (2018)

Teófilo Cubillas anotó sus diez goles en Mundiales como futbolista de Alianza Lima. (Getty Images) Teófilo Cubillas anotó sus diez goles en Mundiales como futbolista de Alianza Lima. (Getty Images)

