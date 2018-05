Selección Peruana en Rusia 2018: ¿cómo hizo la 'U' para que convoquen a nuestro primer artillero en Mundial?

Si preguntamos quién fue Luis de Souza Ferreira Huby, muy pocos nos darán una respuesta. Quizás ni el más acérrimo hincha de la Selección Peruana o de Universitario de Deportes escuchó de él, y, lamentablemente, es normal, pues ya pasaron más de 80 años del día en que anotó nuestro primer gol en un Mundial. No hubo cámaras y apenas un puñado de hinchas nacionales en Pocitos, pero entró a la historia.

Luis de Souza nació nació el 6 de octubre de 1908, jugó de alero izquierdo y fue uno de los primeros ídolos de la 'U'. El 14 de julio de 1930, en su debut con la bicolor, fue el autor de nuestro único gol en la primera Copa del Mundo. En sus últimos años de vida, contó que el pase fue de Pacheco, pero es imposible pues el otro jugador crema no disputó un solo minuto y los relatos cuentan que fue Lavalle. Días antes no estaba convocado por falta de presupuesto, ¿cómo viajo entonces?

Selección Peruana en Rusia 2018: sin Paolo Guerrero, hablemos de los que están



El papel de la 'U'

A una semana antes del largo viaje de dos semanas por mar y tierra , 'Paco' Bru no la pasaba bien. La concentración en Ancón fue terrible, y las cuentas de la FPF estaban en rojo, así que se vio obligado a restringir de 22 a solo 20 los futbolistas convocados para asumir el paupérrimo presupuesto. El gasto total era de 38 mil soles, con unos 88 diarios, solo por viáticos, para cada uno. Luis de Souza y Jorge Góngora, ambos de la Federación Universitaria, quedaron afuera de la lista final.

Luis de Souza en la inauguración del Estadio Centenario, el 18 de julio de 1930. (Getty Images) Luis de Souza en la inauguración del Estadio Centenario, el 18 de julio de 1930. (Getty Images)

Faltaban cinco días para abordar el vapor Orcoma, cuando la 'U' decidió mandar un mensaje a la Federación Peruana de Fútbol el 18 de junio de 1930. Andrés Rotta, presidente del cuadro estudiantil, se comprometió a asumir los gastos de ambos futbolistas para que participen en el primer Mundial de la historia. El máximo ente de nuestro balompié, como es obvio, aceptó encantada.



Así, el 25 de junio, la delegación peruana partió con ambos rumbo a Uruguay. La suerte de cada uno fue distinta: De Souza fue titular en nuestros dos partidos y entró a los libros de oro de la Selección Peruana al marcar nuestro primer gol mundialista, mientras que Góngora no jugó en minuto algo.

El Mundial de 1930 fue el estreno y adiós de Luis De Souza en la Selección Peruana . El atacante se retiró cuatro años después para ser ingeniero. Formó parte de la construcción del estadio 'Lolo' Fernández en 1952. Falleció el 29 de setiembre de 2008, a una semana de llegar a un centenario de existencia.



"Agarré el balón casi de volea con la pierna derecha y la mandé al otro palo", recordó Luis de Souza en su última entrevista hace once años. De no haber sido por la rápida intervención de la 'U', la historia hubiera sido distinta, y este casi anónimo leyenda de nuestro fútbol no sería tan importante. La vida es cosa de momentos, y él supo aprovecharlo.



El Diario El Comercio ubicó a Luis de Souza en mayo de 2007. El también ingeniero aún recordaba su época como futbolista. (USI) El Diario El Comercio ubicó a Luis de Souza en mayo de 2007. El también ingeniero aún recordaba su época como futbolista. (USI)

Fuente declaraciones: Diario El Comercio, 17 de mayo de 2007, página a18.



ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

La palabra rusa del día gracias a la profesora Irina (Foto y video: Depor)

LEE TAMBIÉN