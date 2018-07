Quien escribe no es entrenador, no lo estudió ni quiere serlo. Eso no quiere decir que la capacidad de análisis a lo que se ve, distinto a injerir en el trabajo, sea menor. Muchas veces, nuestras opiniones son como un elemento líquido, se adaptan al recipiente que los contiene. En el mundo de los técnicos, el marcador de un partido es pasa ser el único factor para dar una conclusión en la mayoría de casos. Todo lo demás, pasa al olvido.

Si escuchamos conversaciones en la calle o entramos a las redes sociales, la palabra 'proceso' toma forma no de la mano con la realidad, sino con lo que nos parece adecuado. Sin ir tan lejos, la Selección Peruana pasó por tres procesos largos en la última década y solo el último nos pareció 'serio' por clasificarnos al Mundial. Ya en Rusia, pequeñas críticas explotaron por la rápida eliminación.

España, con Fernando Hierro como entrenador desde tres días antes de su debut, superó la fase de grupos como líder de su serie. En ese momento, el concepto de proceso a largo desapareció para resaltar que con corto tiempo se pudo superar la adversidad. Esa idea también se esfumó en la prematura despedida de Alemania, que lleva un proceso de doce años al mando de Joachim Löw.

Un caso admirable sucede en Uruguay. El 'Maestro' Tabárez ya suma más de un decenio al frente de 'La Celeste', en un proceso con altas y bajas, pero sin quejas: tras un excelente Mundial 2010 y el título de la Copa América 2011, hubo un bajón marcado entre 2014 a 2016, pero actualmente, su selección es de las mejores en Rusia 2018. ¿Qué hubiese pasado si se cortaba el proceso ?

El proceso de Juan Carlos Osorio es uno de los más ambiciosos en la historia de México. Nadie duda del buen trabajo del colombiano, pero al momento que debía ganar para pasar en la historia, falló. Chile lo humilló en la Copa América Centenario, fue goleado por Alemania en la Copa Confederaciones y Brasil le arruinó el sueño del quinto partido en Rusia 2018. Así, muy difícil aprobar con nota alta su proceso .

Los resultados terminan siendo la brújula de los procesos . Quizás también debemos empezar a ver más allá, quitarnos la idea de que un proceso debe durar años para ser exitoso o no lo será en caso de ser un tiempo corto. El mundo de los entrenadores es ingrato y con un desgaste increíble, así que lo más justo es subir nuestro nivel en el análisis,

