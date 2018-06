Selección Peruana en Rusia 2018: ¿alguna vez Ricardo Gareca repitió su once titular?

Fuera de las canchas, Ricardo Gareca la pasa entre pizarras, tablets, avanzar y retroceder videos. No es fácil definir a un once titular. Hay cosas más allá del rendimiento como la necesidad o el tipo de rival. Por ejemplo, será distinto jugar ante Dinamarca que ante Australia, las situaciones no serán las mismas. En base a esto, ¿alguna vez el 'Tigre' ha repetido su equipo en dos partidos consecutivos?

En 42 partidos al frente de la Selección Peruana , Ricardo Gareca no cambió su oncena titular en dos ocasiones, ambas por Copa América. La primera vez fue en 2015, que mandó idéntica la alineación en la victoria ante Venezuela y el empate con Colombia: Gallese; Advíncula, Ascues, Zambrano, Vargas; Ballón, Lobatón, Sánchez, Cueva; Pizarro y Guerrero. Entre el amistoso previo con México y el debut ante Brasil, solo hizo un cambio (Vargas por Yotun).

Perú en Rusia 2018: bicolor entre las 10 camisetas más lindas en la historia de los mundiales [FOTOS]



La segunda vez fue en la edición Centenaria, de 2016, cuando alineó a los mismos once en el triunfo a Haití y la igualdad ante Ecuador: Gallese; Revoredo, Ramos, Rodríguez, Trauco; Tapia, Vílchez, Hohberg, Flores, Cueva; Guerrero. Para el siguiente partido, ante Brasil, metió mano e hizo tres cambios para el arranque del partido.

Ricardo Gareca nunca más repetiría su oncena titular en el tramo final de las Eliminatorias y los últimos amistosos. Diversas razones impidieron hacerlo, entre decisiones técnicas, lesiones, suspensiones y la ausencia de Paolo Guerrero por varios meses. Eso sí, el sistema táctico que prevaleció en sus tres años y medio en la Selección Peruana es el 4-2-3-1.

Dentro de once días, Ricardo Gareca nos sorprenderá con su once titular ante Dinamarca en Saransk, en nuestro regreso a una Copa del Mundo luego de casi cuarenta años. ¿Será el mismo ante Suecia o volverá a aplicar los cambios respectivos por el bien del equipo? El 'Tigre' tiene la última palabra.

Estas fueron las dos veces que la Selección Peruana repitió su once en la 'Era Gareca': en la Copa América 2015 (arriba) y 2016 (abajo). Nunca perdimos. (Fotos: USI / Diseño: Depor) Estas fueron las dos veces que la Selección Peruana repitió su once en la 'Era Gareca': en la Copa América 2015 (arriba) y 2016 (abajo). Nunca perdimos. (Fotos: USI / Diseño: Depor)

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR