Pensé que colaborar era la mejor manera de ayudarnos cuando hay muchas preguntas y pocas respuestas. La comunidad y la colaboración serían la clave, donde el sentimiento blanquirrojo y la solidaridad serían la bandera.



Logramos sumar a más de un grupo de amigos, no imagine que pueda viralizarse en tan poco tiempo, y cada día que pasa la emoción nos embarga. Nadie es más, nadie es menos, somos uno, #SomosRusia. ¡Somos hinchas creyentes en los 23 chicos que visten nuestra camiseta, sin ellos no existimos! Ellos nos devolvieron la fe, y por ellos viajaremos miles de kilómetros, de hecho, los peruanos seremos quienes más kilómetros recorreremos para verlos jugar y alentar sin cesar.



Esto es pasión y actitud. Somos un grupo de más de 2,700 hinchas conectados entre nosotros, pero no importa el número, seremos tendencia por amor propio, seremos ejemplo, seremos la mejor versión de lo que significa ser peruanos, porque la nostalgia se irá con nuestros cánticos, porque todos sabrán que Perú está de vuelta.



Faltan 7 días para estar en Moscú, 7, ese número mágico que nos dio el cosmos. Siempre soñé estar ahí, y estoy a 7 días de cumplir uno de mis más grandes sueños. Soy un poco de cada uno, de lo bueno y de lo malo, porque ser imperfecto es lo que nos hace humanos.



Creer y hacer es la combinación, la misma que un chico de 22 años como Renato Tapia o un chico como Edison Flores nos demuestran que la humildad es lo que nos hace grandes. Sólo sé que al escuchar nuestro himno el 16 de junio en Saransk lo cantaré llorando con mis 42 años de emoción contenida, porque nos lo merecemos. ¡A dejarlo todo! Este diario recién empieza.



¡ARRIBA PERÚ!!