Selección Peruana: Ucrania nos apoya y Nueva Zelanda no. ¿A qué país alientan los que no van a Rusia?

La Selección Peruana clasificó a Rusia 2018 tras 36 años de ausencia en los mundiales. Ese, quizá, es el principal motivo por el que en Ucrania eligieron a la bicolor como el equipo al que apoyarán. En Nueva Zelanda, en cambio, están en nuestra contra.



El medio británico The Guardian realizó un informe basado en la opinión de un hincha de 29 de los países que no clasificaron a la próxima edición del Mundial. La selección favorita es Argentina, mientras que la más votos en contra obtuvo fue Rusia, la encargada de organizar la máxima fiesta del fútbol.

1. Austria

Apoya a: Bélgica

No apoya a: Alemania



2. Bolivia

Apoya a: Argentina

No apoya a: cualquier equipo de Europa occidental (Alemania, Francia, Bélgica, etc)



3. Canadá

Apoya a: Inglaterra

No apoya a: Rusia



4. Cataluña (aunque no es un país, lo consideraron porque algunos fanáticos no se identifican con España)

Apoya a: Islandia y Argentina

No apoya a: España



5. Ecuador

Apoya a: Argentina

No apoya a: Alemania y Brasil



6. El Salvador

Apoya a: Alemania

No apoya a: Brasil



7. Estonia

Apoya a: España

No apoya a: Rusia



8. Islas Feroe

Apoya a: Islandia

No apoya a: Rusia



9. Ghana

Apoya a: Islandia

No apoya a: Uruguay



10. Grecia

Apoya a: Argentina

No apoya a: Portugal, Brasil y España



11. Hungría

Apoya a: Argentina, Brasil, Costa Rica y Panamá

No apoya a: Alemania



12. India

Apoya a: Bélgica

No apoya a: Alemania



13. Indonesia

Apoya a: Alemania

​No apoya a: no especifica



14. Irlanda

Apoya a: Argentina y Egipto

No apoya a: Inglaterra



15. Italia

Apoya a: Islandia

No apoya a: España



16. Letonia

Apoya a: España

No apoya a: Arabia Saudita y Egipto



17. Holanda

Apoya a: Francia

No apoya a: Islandia



18. Nueva Zelanda

Apoya a: Inglaterra

No apoya a: Australia y Perú ("porque sus fanáticos prendieron fuegos artificiales afuera del hotel y aviones de combate volaban cerca antes del partido por repechaje").



19. Irlanda del Norte

Apoya a: Alemania, Bélgica, Portugal, Islandia, Polonia, Croacia, Dinamarca, Suecia y Marruecos

No apoya a: no especifica



20. Noruega

Apoya a: Australia e Islandia

No apoya a: Suecia



21. Escocia

Apoya a: Bélgica, Panamá y Túnez

No apoya a: Inglaterra



22. Eslovaquia

Apoya a: Argentina

No apoya a: Rusia



23. Sudáfrica

Apoya a: Nigeria y Senegal

No apoya a: los usuales favoritos



24. Turquía

Apoya a: Argentina

No apoya a: Alemania



25. Uganda

Apoya a: Francia

No apoya a: no especifica



26. Ucrania

Apoya a: Perú

No apoya a: Rusia



27. Estados Unidos

Apoya a: Islandia

No apoya a: Inglaterra



28. Gales

Apoya a: Islandia y Australia

No apoya a: Inglaterra



29. Zambia

Apoya a: Alemania y España

No apoya a: Rusia e Inglaterra



En resumen, las selecciones más apoyadas fueron Argentina e Islandia, y las menos favoritas Alemania y Rusia. Eso sí, es una encuesta hecha a un único representante por país, por lo que no representa la posición general de cada nación.



Fuente: The Guardian

