La Selección de Uruguay está a muy poco de conocer a su rival en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 . Para ello, deberá esperar que el Grupo B , donde España y Portugal tienes las mayores chances de clasificar, se defina y salga (entre ellos) su rival.



Cristian Rodríguez , jugador del equipo 'charrúa', habló sobre esta posibilidad y, sin elegir a uno, dio a entender que preferiría chocar con el equipo de Fernando Hierro en la segunda etapa de la cita mundialista.

"No me gusta elegir. Me gusta decir que tenemos equipo para ganar y perder con cualquiera. Pero si nos toca España , los conocemos muy bien. Tenemos a muchos jugadores dentro del grupo que conocen el fútbol español", señaló el 'Cebolla'.

Esto con relación a (principalmente) los defensas del equipo dirigido por Óscar Washington Tabárez, quienes están acostumbrados a enfrentar rivales españoles con una buena performance.

La Selección de Uruguay cerrará su participación en el Grupo A del Mundial de Rusia 2018 , cuando enfrente al anfitrión del certamen en un duelo que definirá al primer lugar de su serie.

