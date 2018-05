Al egipcio Mohamed Salah se le neutraliza en la cancha si se le induce a jugar "de espalda al arco", afirmó este jueves el defensor uruguayo del Génova italiano, Diego Laxalt .



Uruguay y Egipto se medirán en el Mundial de Rusia y Laxalt ya ha enfrentado varias veces a la estrella del Liverpool.



"Es un jugador que hay que hacerlo recibir de espalda, no dejarlo girar", afirmó el jugador de 25 años.



Laxalt se entrena con la 'Celeste' a la espera de que el seleccionador Óscar Washington Tabárez defina la lista definitiva de 23 jugadores para el Mundial absoluto, que sería el primero de su carrera.



Durante una conferencia de prensa en Montevideo dijo este jueves que está preparado para ayudar a la selección uruguaya "en la posición que sea".



Laxalt , que juega indistintamente de lateral como de volante por izquierda, destacó por su versatilidad en los partidos de marzo que la 'Celeste' jugó en China.



Insistió que aunque en el Génova juega por la banda y se siente "muy cómodo", está listo para ayudar a Uruguay "en la posición que sea".



Admitió que Uruguay no es una selección favorita al título pero piensa primera en fase de grupos, que comparte con Rusia , Egipto y Arabia Saudí .



En el entrenamiento de hoy, que tuvo lugar en el Complejo Uruguay Celeste de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), participaron veinte de los convocados por Tabárez.



Aún no se han sumado al grupo los goleadores Edinson Cavani y Luis Suárez, ni el capitán Diego Godín. EFE