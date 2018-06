Uruguay vs. Egipto EN VIVO : revisa la fecha, hora y canales de transmisión EN DIRECTO del partido este viernes 15 de junio en Ekaterimburgo Arena por la primera fecha del Grupo A de Rusia 2018 . El delantero Mohamed Salah estaría en la banca de suplentes, ante las últimas declaraciones de su entrenador en los 'Faraones', Héctor Cúper. Depor te traerá todos los detalles de este decisivo encuentro del Mundial.

"Se ha recuperado muy rápido en los últimos días y la verdad que estoy feliz por eso. Aunque hay que ver cómo está en los últimos trabajos. Lo que sí aseguro al 100% es que va a jugar. Soy muy optimista", indicó en rueda de prensa previa ante el combinado charrúa.

Fecha, horario y canales del Uruguay vs. Egipto

PAÍS HORARIO CANALES Perú 7:00 a.m. Latina, DirecTV México 7:00 a.m. Azteca, TDN , SKY , Estrellas Ecuador 7:00 a.m. RTS y DirecTV Sports Colombia 7:00 a.m. Caracol y RCN Chile 8:00 a.m. Canal 13 y Mega Uruguay 9:00 a.m. Canal 10, Montecarlo TV, Red Uruguaya de Televisión y Teledoce Argentina 9:00 a.m. TyC Sports y TV Pública España 5:00 pm Mediaset, Telecinco y Cuatro

Es más, en la Selección de Uruguay esperan que 'Momo' juegue. Así lo declaró en rueda de prensa el técnico Óscar Washington Tabárez, quien sabe que el Mundial es una cita que ningún crack debe perderse a lo largo de su carrera profesional. Tremendo señorío de parte del 'Maestro' hacia el jugador de Egipto .

"Me alegraría por él. Es un partido soñado. Que haya tenido ese accidente despierta la solidaridad de todos nosotros", indicó el ex Peñarol. Aunque desconoce el estado actual del atacante del Liverpool. "La recuperación la hizo en Inglaterra. No trascendió mucho, así que no puedo saber", añadió.



Si bien es cierto que se habla de Salah, en Egipto también comentan el nombre de Essam El-Hadary, quien podría dejar su marca en la historia de los Mundiales a sus 45 años. Si el portero sale como titular se convertirá en el jugador con más edad en disputar una fase final de Copa del Mundo.

El primer Mundial de su carrera le llega tarde. Pese a contar con cuatro Campeonatos de África de Naciones en su espalda (1998, 2006, 2008, 2010) y más de una veintena de trofeos conquistados en el continente africano, jamás había podido participar en una cita mundialista.