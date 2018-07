Se siente un uruguayo más. Antoine Griezmann , en varias oportunidades, ha confesado su afecto al país sudamericano, por el que, además, ha adoptado la costumbre de tomar mate desde hace algunos meses. Y ahora, que se van a enfrentar Uruguay y Francia , el morbo se ha hecho presente.

Y para aumentar el interés, se conoció una revelación que hizo Antoine Griezmann a un excompañero suyo en Real Sociedad. Se trata del uruguayo Carlos Bueno, que confesó que el delantero francés no celebraría un gol si le anota a los 'Charrúas'. "Si Griezmann hace un gol me dijo que no lo iba a gritar" , contó para Monte Carlo TV.

Por otro lado, Antoine Griezmann , que considera a Uruguay su segundo país, alabó la garra de los 'Charrúa' y puso como ejemplo la labor de sus delanteros estrellas, Luis Suárez y Edinson Cavani, que no dudan en hacer una entrada para recuperar un balón.



"Adoro cuando todo el mundo ataca y defiende. Sean Suárez o Cavani, los uruguayos acosan a su rival cuando pierden el balón. Y hacen entradas para recuperarlo. Me encanta", dijo en una entrevista publicada hoy en "L'Équipe", en la víspera de los cuartos de final del Mundial entre Francia y Uruguay .



El delantero del Atlético de Madrid contó también una anécdota cuando militaba en la Real Sociedad y estaba dirigido por el técnico uruguayo Martín Lasarte (2009-2011).



"Me tocó enfrentarme a un defensor duro en el marcaje, Weligton (brasileño del Málaga). Martín Lasarte me dijo: 'Si empieza a molestarte mucho, tomas un trozo de hierba y se lo lanzas al cuerpo y le dices: 'Ahora te lo comes'. Y así lo hice en la primera entrada que sufrí, reproduciendo justo esas palabras. Me sentí liberado", rememoró.