Es un todo un ‘Maestro’. A dos días de jugarse el partido más importante de Uruguay en el Mundial Rusia 2018 , Óscar Washington Tábarez pidió que se invierta en la educación pública en su país. Como dice él, de nada sirve ser campeones del mundo, si es que los más jóvenes no conocen ni siquiera si esta Rusia en el mapa. De fútbol no solo se vive.



“En estos días vamos a jugar uno de los partidos más importantes. Es necesario el apoyo, el respaldo y la solidaridad de cada uno de los uruguayos. Si no conseguimos buenos resultados ahora, y no cumplimos con la expectativa y las esperanzas de miles y miles de uruguayos, vamos a tener que esperar años para poder revertir la situación” y agrega que “Este junio, no es un junio cualquiera. En este mes nos jugamos el futuro de nuestros jóvenes. Es la oportunidad para cumplir con lo prometido, y meter el gol más importante: darle a nuestros jóvenes mejores condiciones de estudio, poner a la educación pública en las mejores ligas de los ránking internacionales. Es el momento de cumplir con lo prometido y llegar al 6% del PBI para la Educación Pública”.



Más adelante en la carta, el técnico se refiere a las dificultades de ser maestro, entre las que incluye “La mala alimentación de los estudiantes, la falta de estímulos y motivación, la falta de materiales didácticos para trabajar, las dificultades de aprendizaje, la sobrepoblación, y ante todo la falta de reconocimiento de esta labor tan importante para construir una sociedad mejor”.



Ya sobre el final, Tábarez utiliza un ejemplo del Mundial de Rusia para destacar la importancia de la educación: “De nada sirve ser campeones del mundo si nuestros jóvenes no saben dónde queda Rusia, o porque en el seleccionado francés hay tantos jugadores nacidos en África o con padres africanos”.