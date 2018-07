A pocos días del juego entre Uruguay y Francia por octavos de final del Mundial Rusia 2018 , Luis Suárez no dejó pasar la oportunidad y respondió a las palabras de Antoine Griezmann , que dijo sentirse "medio uruguayo". El 'Pistolero' fue letal con su boca como lo hace en cada mano a mano con un arquero rival. "No sabe lo que es el sentimiento uruguayo", dijo.

El ariete del Atlético de Madrid es muy amigo de Diego Godín, compañero de Luis Suárez en la selección. Y, además, es un amante del mate y de la cultura charrúa. A veces, se dice incluso que es medio uruguayo. Cuestionado al respecto, Suárez fue contundente.



" Antoine (Griezmann) , por más que diga que es medio uruguayo, es francés y no sabe lo que es el sentimiento uruguayo. Él no sabe la entrega que tenemos para triunfar en el fútbol con los pocos que somos. Tendrá sus costumbres y su forma de hablar uruguayo, pero nosotros sentimos de otra manera", declaró.



El jugador del Barcelona también habló sobre la posible ausencia por lesión de Edinson Cavani y lo que significaría para Uruguay. Suárez, que lleva una década jugando a su lado en la selección charrúa, deseó que se recupere pronto.



"Lo que significa él, tanto para mi juego como para el del equipo, es esencial por la clase de jugador que es y por lo que ha demostrado en todos los partidos de la selección y por el momento actual", comentó.



"Los dos goles que hizo (a Portugal), el desgaste físico y todo eso, se ve por cómo ayuda. Me incluyo en esos tres millones de uruguayos a la hora de la espera. Es complicado. Es una lesión de hace pocos días y es difícil la recuperación. Las ganas y la actitud la va a tener, pero no depende mucho de él", agregó Luis Suárez .