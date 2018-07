Difícil que Fernando Muslera olvide la noche del 6 de julio del 2018. El portero cometió un error con Uruguay ante Francia por los cuartos de final del Mundial Rusia 2018 y, a pesar de tener un gran campeonato, los ojos fueron sobre él.

Minutos después del partido, en la zona mixta, Muslera conversó con los medios y explicó estar "caliente, pero es parte de mi vida y hay que llevarlo de la mejor manera"

"Recibí muchos mensajes de otros arqueros para solidarizarse, le agradezco a todos ellos y ahora estoy más tranquilo, más fuerte, pensando en lo que se viene", contó el portero del Galatasaray.

Sobre lo sucedido en el tanto de Antoine Griemzmann el portero explicó: "la pelota se me mueve un poco a la derecha al final cuando yo me estoy volcando hacia la izquierda. No quiero agarrar la pelota, quiero rechazar y me da de lleno en la mano izquierda, no me dio la fuerza para sacarla por arriba".

Tras el error, de inmediato el portero pidió disculpa a sus compañeros.

"Ellos están corriendo, veniamos haciendo un Mundial de mucho sacrificio y es un error de tiempo, de velocidad, de cálculo y el error mío hundió un poco las esperanzas", agregó.