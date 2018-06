El 'Pistolero' no perdona jamás. Luis Suárez marcó el primero del encuentro entre Uruguay y Rusia por el Grupo A del Mundial 2018 , con un soberbio tiro libre al palo del portero Akinfeev, quien pese a su buena estirada, no pudo hacer nada para evitar que el balón ingresara en su arco.



Sobre los 10 minutos, Cavani fue derribado al borde del área y el juez no dudó en cobrar la falta. Y el delantero del Barcelona tomó de inmediato el esférico para mandarlo a guardar al fondo del arco y así sumar su segundo tanto en la competición.

Luis Suárez puso el 1-0 ante Rusia a los 10 minutos. (Fuente: FIFA / Video: DirecTV)

Uruguay vs. Rusia se miden por la fecha 3 del Mundial Rusia 2018 en el Samara Arena. Ambos cuadros, ya clasificados a los octavos de final, luchan por el primer puesto del Grupo A de la cita mundialista.

La Celeste reconoce que los triunfos por la mínima diferencia ante Egipto y Arabia Saudí, eliminados del torneo, dejaron una deslucida imagen del equipo que aún no explotó el potencial ofensivo que pueden regalar Edinson Cavani y Luis Suárez .



Rusia , por su parte, llega pletórico tras golear a Arabia Saudita (5-0) en el debut y vencer con claridad 3-1 a Egipto, en un sorpresivo inicio de ensueño en su casa.