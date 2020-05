Lo más seguro es que si has entrado a leer esta nota es porque te atraen los retos visuales. Pues bien, este desafío viral que te presentamos en esta ocasión no te defraudará, sino que pondrá a prueba tu capacidad de concentración. ¿De qué se trata? Tienes que observar la foto y responder cuántos tigres ves. Miles de usuarios de Facebook se han dedicado a resolver este test: muchos no lo consiguieron. ¿Te animas?

Desde el saque tenemos que decirte que la respuesta a este reto viral no es que hay cuatro tigres. Entonces, ¿cuántos realmente hay? Para responder a esa interrogante, que demandará de ti una alta concentración y no poca dosis de agudeza visual, primero tienes que bajar el brillo de tu celular, tableta o tu computadora. Luego, deberás cerras los ojos por un minuto.

¿Lo hiciste? Perfecto, ahora sí podemos continuar. Ahora, observa cuidadosamente todo el paisaje que aparece en la imagen. Que nada se te escape: hojas, rocas, árboles, el cielo y todo lo demás que allí mires. Y, ¿cuántos tigres encontraste? ¿Seis? ¿Ocho? ¿Diez?

En Facebook, las respuestas son variadas. No obstante, la mayoría coincidió en que hay 16 tigres. ¿Estás de acuerdo con esa solución? ¿Te diste cuenta que el reto no era tan sencillo? ¿Te costó mucho esfuerzo resolverlo? Bien, ahora es un buen momento para mostrarles este desafío a tus familiares o mandarles el enlace a tus amigos. Seguro se van a divertir como lo hiciste tú.

16 tigers + 1 tiger Arnab Goswami=17 tigers pic.twitter.com/gefeXpH0ht — Manju Mishra (@ManjuMi79192267) April 23, 2020

