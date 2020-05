Ella sabía que ese hombre era el único que podía ayudarla y por eso se aferró a él. Una perrita ha conmovido las redes sociales al aparecer en unas imágenes suplicando a un señor que no la abandone a ella, que estaba muy enferma, y a sus recién nacidos cachorros. En Facebook, principalmente, los usuarios reaccionaron indignados. El hecho, ocurrido en Malasia, tuvo una gran repercusión en Estados Unidos, México y España. No obstante, la historia no termina allí.

Kluang Johor Stray Dogs Home de Persatuan Haiwan Malaysia de la Malaysia Animal Association es un refugio de perros callejeros. Hasta el estacionamiento de ese liugar llegó el hombre que aparecen en las fotos virales de Facebook. De acuerdo a lo registrado por una cámara de seguridad, el sujeto abre la puerta posterior de su camioneta y saca una caja con perritos recién nacidos y a una perrita que, era evidente, no estaba en buen estado de salud.

Lo que más conmovió a los usuarios de Facebook es cuando la perrita se aferró al hombre y da la impresión que le suplicara que no la abandone a ella y a sus crías recién nacidas. Cuando los canes fueron recibidos en el refugio, los encargados del lugar quedaron alarmados al ver la situación de la madre, pues parecía tener bultos en las mamas. Lo primero que pensaron es que tenía una especie de cáncer.

Afortunadamente, luego de que unos veterinarios la examinaran, y tras una serie de estudios, se determinó que la perrita no tenía cáncer. Descubrieron, eso sí, que tenía rastros considerables de pus y sangre en el útero (piometra). De inmediato, fue medicada y se informó que, después de que deje de amamantar a sus cachorros, tendría que ser operada. Lo lamentable fue que dos de los recién nacidos murieron.

Cuando estas imágenes se compartieron en Facebook, las críticas arreciaron sobre el hombre que abandonó a los perritos. No obstante, cuando fue confrontado él dio su versión. Dijo que estaba manejando su auto cuando encontró a la madre enferma y a sus crías. Al no saber qué hacer, lo primero que se le ocurrió fue llevar a los animales al refugio donde felizmente los atendieron. ¿Le creen?

