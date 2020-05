13:52 horas | “Tenemos que aumentar la oferta para estar al nivel de la exigencia de la demanda que aumenta día a día. En este EE ya no se refiere a 15 días, se extiende el EE hasta el día 30 de junio. ¿Qué vamos a hacer de aquí hasta el 30 de junio en temas de Salud, sociales, económicos? Vamos a duplicar la capacidad de respuesta en salud, serán dos mil camas UCI, 20 mil camas hospitalarias donde realmente se requiere”.

13:48 horas | “Este nuevo DS amplía las restricciones del Estado de Emergencia, pero con una visión más amplia, con un concepto más integral. No solo es no salgas de tu casa. Este DS no es solo una prórroga, sino es más integral: cómo continuamos con el combate al virus, una estrategia de evitar la propagación, tiene una estrategia para mejorar y fortalecer nuestra respuesta del Sistema de Salud”.