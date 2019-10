Mery Perelló: biografía, historia de amor con Rafael Nadal, edad y todo sobre la ahora esposa del famoso tenista

Mery Perelló es la actualmente esposa de Rafa Nadal, se mantuvo siempre muy discreta y lejos de los focos por decisión de ambos de vivir con naturalidad su relación y preservar su intimidad. Pero, ¿quién es Mery Perelló?, Es quien se encarga de la Fundación de Rafa Nadal, cuenta actualmente con tan solo 14 mil seguidores en Instagram donde siempre muestra fotos con su actual esposo, así como también vídeos de ella en los partidos dándole siempre apoyo al tan afamado tenista.

Esta última semana ella y Rafael Nadal han hecho historia por concretar la relación que muchos conocen desde hace años, pero que la pareja no ha querido dar cabida en el ojo público para vivir tranquilamente su relación en la intimidad. Conoce en este artículo todo lo que se sabe de Mery Perelló, la ahora esposa del reconocido Rafa Nadal.

BIOGRAFÍA DE MERY PERELLÓ

Desde siempre Mery ha decidido mantenerse alejada de los focos. (Foto: Hola)

Nacida en Manacor el 7 de Julio de 1988, es hija única de Bernat Perelló y María Pascual. Su padre es un constructor mallorquin y su madre es trabajadora del Ayuntamiento de Manacor, que es la ciudad actual en la que viven.

Es conocida en los medios por el nombre de Xisca (Mery Fracisca “Xisca” Perelló), ella estudió en la Universidad de las Illes Belears administración y dirección de empresas. Durante este tiempo vivió en Palma ya que Manacor queda a 40km de la universidad. Luego de graduarse hizo prácticas en el departamento de comunicación de Endesa, en Palma de Mallorca. Aquí trabajó por 4 meses en el verano del 2010.

Luego se trasladó a Londres para trabajar en IMG, la mayor multinacional del marketing deportivo, empresa con la cual colaboraba ya su actual novio. Aquí se especializó en esponsorización, patrocinio y marketing deportivo. En el 2011 es contratada por Mapfre, una de las 10 marcas que anuncia al tenista y estuvo en el complejo de la Copa del Rey de vela de Palma.

Sus amigos y familiares más cercanos la describen como "minuciosa, puntillosa, detallista y muy profesional". Es extremadamente sencilla con sus gustos y en su manera de vestir. No le gusta destacar y se lo pasa mal cuando se ve en alguna portada de revista, por eso es que cuando está en tribuna en algún gran torneo hace lo posible para que no se note su presencia siempre acompañada de la madre y la hermana del tenista.

HISTORIA DE AMOR CON RAFA NADAL

Se conocieron desde la universidad y han estado juntos por 14 años. (Foto: Vanity Fair) Se conocieron desde antes de la universidad y han estado juntos por 14 años. (Foto: Vanity Fair)

Se conocieron gracias a Maribel, hermana de Rafa. Ambas estudiaban juntas y eso fue lo que generó el enlace entre los dos. Desde ese momento aseguran ambos que forjaron su vínculo el cual vemos que está más fuerte que nunca. De hecho, en su libro "Rafa: Mi historia" comenta que el éxito de su noviazgo ha sido el apoyo mutuo y en el modo de vida bastante independiente que tienen, "Viajar juntos a todos lados no sería bueno ni para él ni para mi. Si lo siguiera a todas partes o él a mi creo que habría peligro de que nos dejáramos de llevar tan bien".

Ha demostrado desde siempre que no quiere "colgarse" como dirían alguno de la fama de Rafa. Al momento en que en su universidad se enteraron que era novia del tenista le ofrecieron un asiento en el estrado para él a lo que ella declinó y dijo lo siguiente: "Rafael y yo ya hemos festejado este título. No vendrá porque este acto es cosa mía. Muchas gracias".

Cuando se le pregunta el porqué de tanta discreción con su relación ella respondió: "hemos optado por la discreción porque preferimos trabajar y tener resultados antes de explicar lo que estamos haciendo. En estos años hemos acumulado mucha experiencia, hemos conseguido muchos resultados y creemos que es un momento de aprovechar esa imagen para dar a conocer los proyectos que se desarrollan".

Poco se han hablado de su vida privada, pero Nadal confesó en una entrevista con Pico Mónaco hace dos años que le gustaría formar una familia diciendo "A mí me encantaría tener algunos hijos. Soy una persona que le encantan los niños, soy muy familiar y evidentemente sí que me gustaría formar mi familia. Pero también digo que es verdad que van pasando los años y habrá que tomar una decisión, me gustaría empezar a hacer todo eso cuando mi vida deportiva se termine".

BODA DE MERY CON RAFA NADAL

Portada en de revista por la boda del año entre Mery y Rafa Nadal. (Foto: Hola) Portada en de revista por la boda del año entre Mery y Rafa Nadal. (Foto: Hola)

La esperada boda entre Mery Perelló y Rafael Nadal comenzó con un pequeño retraso al horario previsto, comenzando así a la 1 de la tarde. Se celebró en Villa de Sa Fortaleza donde los novios se encontraban desde el día anterior.

Durante la ceremonia religiosa, se han vivido momentos de intensa emoción por parte de familiares y amigos de la pareja, en especial cuando Rafa y Mery se han dado el "sí quiero". Ha sido la más hermosa culminación posible de esta historia de amor que lleva escribiéndose hace ya 14 años. Así lo recordó el sacerdote de la misa. Rafa y Mery luego sellaron su amor ante el altar con un beso.

A QUE SE DEDICA MERY "XISCA" PERELLÓN EN LA ACTUALIDAD

Fundación creada para trabajar con niños y garantizar la igualdad de oportunidades. (Foto: Twitter) Fundación creada para trabajar con niños y garantizar la igualdad de oportunidades. (Foto: Twitter)

En estos últimos años Mery ha pasado a ser la Directora de estrategia y las relaciones institucionales de la Fundación Rafa Nadal. En esta trabaja con unos 800 niños al año entre España y la India para garantizar la igualdad de oportunidades dentro de su entorno. Desde que es una de las caras visibles, Mery ha hecho varias declaraciones públicas para defender los múltiples proyectos con los que trabajan: "Somos un equipo, no trabajamos individualmente".