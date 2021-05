Si eres de las personas que ven los desafíos como una perfecta alternativa de entretenimiento, seguro te agradará saber que hay uno que está dando la hora en Facebook y otras redes sociales porque el 94 % de sus participantes no pudo cantar victoria. Nos referimos al reto viral en el que debes hallar las ollas que no tienen agua hirviendo. ¡Participa!

La popularidad de las pruebas visuales sigue incrementando. Tanto así que no dejan de aparecer nuevas. Si bien en Internet abundan, las que realmente acaban llamando la atención son las complicadas de superar, como la que motivó esta nota.

El desafío, que ya está en boca de miles de usuarios de México, Estados Unidos y España, fue creado por Noticieros Televisa, que lo publicó hoy en su página web. Si quieres decir “lo logré” en este reto viral, será mejor que abras bien los ojos y prestes atención a los detalles. ¡No hay un límite de tiempo!

Imagen del reto viral

Abre bien los ojos y encuentra las ollas que no tienen agua hirviendo en la ilustración. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

Si solo le das un vistazo a la imagen que acompaña esta nota, creerás que no hay ninguna olla que no tenga agua hirviendo. Es por esa razón que es muy importante observar detenidamente. Si no pudiste ubicar las ollas que no tienen agua hirviendo, a continuación podrás saber dónde están.

Abre bien los ojos y encuentra las ollas que no tienen agua hirviendo en la ilustración. (Foto: Noticieros Televisa)

Hoy en día, muchas personas deciden participar en desafíos con el fin de entretenerse desde la comodidad de sus hogares. Cuando desees sumarte a un reto viral, no dudes en ingresar a la página web de Depor. Nosotros siempre damos a conocer los mejores.

