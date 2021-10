Luego de los retos virales, los test de personalidad se han convertido en la atracción principal de las redes sociales, al punto de ubicarse entre lo más comentado de plataformas como Facebook y Twitter. Ahora, te traemos una prueba visual que revelará aspectos desconocidos de tu forma de ser. ¿Preparado?

Este desafío consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿qué es lo primero que ves en la imagen? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer el lado oculto de tu personalidad.

Mira la siguiente imagen y menciona rápidamente lo primero que capte tu atención: ¿una llave o una ciudad?

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Foto: MDZ Online

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Si lo primero que viste fue una llave, podrías ser una persona que destaca por su serenidad y que pone primero siempre el vivir en paz consigo mismo. Sueles evitar los problemas y las discusiones, por eso muchas veces prefieres mirar hacia otro lado para evitar entrar en líos. Tienes los ojos puestos en el futuro y sabes muy bien lo que quieres. Eres organizado y responsable con todo lo que emprendes, lo cual te facilita el cumplir tus metas. Eres alguien muy proactivo que siempre está planeando realizar alguna actividad nueva. En cuanto a tus relaciones, eres muy amoroso y cordial con todo el que se cruza en tu camino.

Si lo primero que viste fue una ciudad, podrías ser alguien que es muy extrovertido y alegre. Cuando asistes a un evento, rara vez pasas desapercibido. Aunque te cueste o no lo quieras aceptar, eres una fuente de inspiración para mucha gente. Tienes una manera muy particular de ver la vida que muchos admiran. Consideras que la vida es muy corta y por ello no hay que privarse de hacer absolutamente nada. Eres muy bueno dando consejos y tus amigos acuden a ti con frecuencia para que los ayudes en la toma de decisiones. Eres generoso y siempre te encuentras predispuesto a darle una mano a quien lo necesite.

