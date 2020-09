Muchas de nuestras mascotas, con el tiempo, llegan a adoptar alguna de nuestras costumbres. Es por ello que en redes sociales abundan clips de todo tipo relacionado a actitudes de ellos muy similares a las de un humano que terminan convirtiéndose en virales. Como este perrito, que aprovechó las comodidades de su casa y que estaba solo para disfrutar de su jacuzzi.

A veces, cuando los perros se quedan solos en casa pueden hacer cosas inimaginables; sin embargo, un can le ganó a todos al entrar al jacuzzi para relajarse por un momento. Sí, tal y como acabas de leer. El curioso animal ha sorprendido bastante en Facebook con un video viral que muestra todo lo que te acabamos de contar.

Según la publicación en la popular red social, una mujer de la ciudad de Los Ángeles, en California (Estados Unidos), jamás imaginó que su querido gran danés tendría ese llamativo comportamiento al haberse quedado solo en su vivienda.

Perro se quedó solo en casa y decidió relajarse en el jacuzzi. (Facebook)

Ta y como vemos en el viral de Facebook, el perro, al ver que no había nadie en casa, tomó un baño caliente en el jacuzzi con masajeador. “¿Estás en el jacuzzi? ¿Tú solo te has metido allí?”, se escucha decir a la dueña del gran danés.

La mujer no podía creer lo que veía; sin embargo, nunca se enojó con el animal, tomando todo con calma y gracia. El can, por otro lado, al ver que ya no estaba solo, optó a los segundos por salir del jacuzzi.

El video de aquel momento fue compartido en Facebook, donde se volvió viral casi inmediatamente, obteniendo miles de reacciones y reproducciones. Un clip que sin duda estará en boca de los usuarios por mucho tiempo.

¿Te gustó el video? ¿Quisieras poder enterarte de más material como este todos los días? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más videos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas? No te pierdas lo último en tendencias en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Lamborghini hizo una maniobra de Toretto para huir de la policía. (TikTok)

Lamborghini hizo una maniobra de Toretto para huir de la policía. (TikTok)