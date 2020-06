Diego Maradona es considerado como uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos y a lo largo de su carrera (tanto dentro como fueras de las canchas) numerosas historias se han tejido a su alrededor; sin embargo, pocas logran ser tan alucinantes como la que su famosa Ferrari F40 de color negro narrada por su antiguo representante Guillermo Coppola, quien fue una de las personas que más tiempo pasó a su lado.

En diálogo con FOX Radio, compartido en su canal de YouTube y que acumula miles de visitas desde su publicación en febrero pasado, Guillermo Coppola recordó esta anécdota cuando el crack defendía los colores del Napoli, en Italia, y le encomendó la tarea de obtener uno de estos lujosos vehículos previo a su partida al Mundial México ’86 para jugar por la selección argentina, con la que posteriormente saldría campeón.

Sin embargo, un requerimiento especial de Diego Maradona llamó la atención del famoso agente: quería que su Ferrari F40 fuera de color negro, cuando la prestigiosa automotriz italiana en aquel entonces solo fabricaba automóviles en color rojo. Valiéndose de sus contactos, Coppola logró reunirse con el mismísimo Enzo Ferrari y logró que el futbolista obtuviera el vehículo en el color que quería por la suma de 470,000 dólares.

Después de firmar el contrato y sacarse una foto con él, Diego Coppola le dice a Enzo Ferrari que Diego Maradona la quería de color negra. “¿Negra? ¡No existe de color negra! ¡Mis Ferraris no pueden ser de un color que no sea rojo!”, dijo Enzo Ferrari pero a pesar de su negativa inicial, el empresario italiano aceptó y dijo que la enviaría con Pepe, “el mejor pintor de autos de Nápoles” porque el jugador “la quería negra”.

La Ferrari F40 negra fue enviada a la ciudad de Napoli y dos meses, tras la conquista del Mundial México ’86, su dueño finalmente arribó a la mencionada ciudad italiana. En el video viral de YouTube , Guillermo Coppola contó que fue a recibir a Diego Maradona al aeropuerto acompañado de Corrado Ferlaino, presidente de aquel entonces del club donde jugó el crack argentino, y mientras esperaban, se pusieron a conversar.

“Qué buena máquina”, le dijo Ferlaino a Coppola, a lo que este último respondió que era la nueva Ferrari F40 y le sugirió que sería una buena idea si fuera él quien se la regalara. Después de una “dura negociación”, el directivo aceptó obsequiarle el lujoso auto a Diego Maradona por la “modesta” suma de un millón de dólares (el agente había mencionado que había costado 870,000 dólares más otros 130,000 por el trabajo especial de pintura).

Para esto, Guillermo Coppola le aseguró a Corrado Ferlaino que con un partido amistoso iba a recuperar toda su inversión e iba a ganarse el cariño de Diego Maradona , que por aquel entonces ni le saludaba ni tomaba en cuenta. Con un apretón de manos, cerraron el trato e hizo su aparición en escena el futbolista, que al ver su Ferrari F40 negra nueva no pudo contener su felicidad.

“Se abre la puerta del avión, Diego la ve, se tira de paloma. ‘¡No, Guille, no!’, ‘¡No, Guille no, Corrado! ¡Te la acaba de regalar el presidente!’, ‘¡Caro presidente!’. Maradona abrazó y besó a Corrado. ‘¡Qué grande, presidente! ¡La máquina que yo quería!’”, contó Guillermo Coppola sobre la reacción de Diego Maradona por el gesto que había tenido el presidente del Napoli con su persona.

Posteriormente, Diego Maradona le dijo a Guillermo Coppola que lo acompañara a ver el auto. “¡Qué buena, Guille! Ferrari negra. Tapizado blanco”, dijo el crack. “Todo como querías, Diego. La pagué 470 (mil dólares) y se la cobré un palo (1 millón de dólares)”, expresó su representante. “Compráte una”, retrucó el mundialista. “No, si ya tengo la otra. Me quedo con los 530”, señaló el agente en alusión a la otra Ferrari F335 roja que tenía el futbolista.

“¡Sí, quedate con lo que quieras, que me importa! ¡Mirá el auto que tengo!‘‘, dijo un emocionado Diego Maradona , cuyo semblante cambió al percatarse que no tenía estéreo. “¿No tiene estéreo? ¡Este auto es de carrera, Diego! ¡No vas escuchando a Ricky Martin!”, espetó Guillermo Coppola mientras convencía al futbolista que obviara aquel detalle y se concentrara en el auto nuevo que ahora tenía.

Sin embargo, en el video viral de YouTube , Guillermo Coppola contó que su representado después se dio cuenta que no tenía tapizada la puerta del lado del piloto. “Diego, ¿volvemos? Es un auto de carrera. No la tapizan, le quitan peso, ¿entendés? No sé cómo tienes espejo retrovisor. No tiene nada. El auto es de carrera”, se justificó el agente, a lo que el futbolista tuvo una reacción muy peculiar.

“¿Ah, es de carrera?”, dijo Diego Maradona mientras se bajaba del lujoso automóvil. “¡Ferlaino, usted y Coppola se pueden meter esta Ferrari en el c*lo!”, recordó el agente sobre lo que hizo el mundialista para luego salir del lugar. Al día siguiente, el auto ya tenía todo lo que, de acuerdo al crack argentino, le faltaba y conservó el modelo que primero se había hecho para el actor Sylvester Stallone y que luego también tuvo Michael Jackson.

Pero, ¿qué fue de esta costosa joya de cuatro ruedas? La Ferrari F40 de color negra, con tapizados en cuero blanco y apenas 20,200 kilómetros según detallaba la página especializada autoblog, estuvo en poder de un coleccionista español de autos de alta gama hasta el año 2014 cuando decidió venderla por la suma de 250.000 euros (más de 280 mil dólares al tipo de cambio actual).

