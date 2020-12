“Solo cumplo órdenes”, es lo que parece decirle un adorable perrito a un travieso gato que lo trae a empellones de vuelta a casa por pedido expreso de su dueña, que captó la curiosa escena en un video viral que desató incontables carcajadas en todo el mundo entre los usuarios de redes sociales como YouTube.

En el material, publicado en 2012 por el canal MultiLittlebigfoot de YouTube, se escucha a una mujer ordenándole en ruso a su perro que vaya por el gato y, para su sorpresa, incluyendo la del minino, el can hizo hasta lo imposible para lograr su cometido, aunque eso significara tener que cargarlo sobre su espalda.

Si bien el gato quería permanecer afuera y hacer cosas típicas de su especie, el perro no iba a aceptar un no por respuesta y, metiendo su cabeza por debajo de él, lo levantó y lo llevó a cuestas hasta su propietaria. Aunque intentó bajarse en más de una ocasión, no pudo hacerlo y simplemente se resignó a dejarse cargar.

MÁS INFORMACIÓN: Gato se rehúsa a posar junto a 3 perros para la foto y lo que pasó después es una cosa de locos

En el final del video viral se aprecia que la mujer consiguió que el gato volviera a la casa gracias a la ayuda de su perro, quien tiene la satisfacción de haber cumplido al pie de la letra con lo que le ordenaron y se gana una felicitación por su notable esfuerzo. El único que no consiguió lo que quería fue el felino, que solo atinó a maullar en señal de protesta.

¿Qué te pareció esta historia? Si fue de tu agrado, pues tenemos más notas trending para ti, además de video virales, retos virales o desafíos visuales que harán más entretenida tu jornada. Solo haz clic en los siguientes enlaces: ‘ más retos virales ’ y ‘ más videos virales ’, que te llevarán a ver el contenido curado de las secciones más populares de Depor.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE VIRALES

VIDEO RECOMENDADO

Perro aprende a dibujar con su hocico y su talento da la vuelta al mundo en redes

Perro aprende a dibujar con su hocico y su talento da la vuelta al mundo en redes (28/11/2020)