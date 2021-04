Jessica Frozza es una influencer y tiktoker brasileña que se ha vuelto tendencia en las redes sociales tras revelar el drástico cambio que sufrió su rostro tras someterse a una cirugía estética llamada bichectomía.

Según explica, el resultado fue bueno al inicio, pero el problema vino tiempo después. “El resultado de la bichectomía es bueno en el primer año, pero después mi rostro adquirió una flacidez gigantesca”, dijo.

Una bichectomía es una cirugía que consiste en retirar las bolas de bichat, unas bolas o cúmulos de grasa de las mejillas, debajo de los pómulos, y que algunas personas se extraen para estilizar y definir el rostro; sin embargo, no a todos les sienta bien el cambio, como le sucedió a Jessica, que también contó que su piel envejeció.

“Se me cayó la cara, desconozco mi rostro. Hoy tengo que seguir haciendo un procedimiento para estimular el colágeno en la bola de Bichat. Me convertí en una calavera. ¿Por qué nadie me advirtió?”, agregó.

Pese a que dijo que le faltó asesoría sobre el tema, pidió no juzgar al cirujano. Además, se culpó a sí misma por no haber estudiado lo suficiente sobre el procedimiento y comprobar si realmente se ajustaba a su rostro.

Cabe agregar que, aunque este procedimiento es catalogado como una cirugía de bajo riesgo, es indispensable que el candidato investigue previamente si su rostro no sufrirá consecuencias negativas tras el procedimiento.