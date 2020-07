En Facebook circula un video que se volvió viral por mostrar la situación que vivió una profesora llamada Malissa Sergent Lewis, que trabaja en un colegio de Kentucky, Estados Unidos. En el momento en que ella se dirigía a su centro de labores, vio que una bolsa de basura se movía en la autopista. Al detenerse para revisarla, descubrió algo conmovedor que le cambió su vida.

Según se pudo conocer, la docente de esta historia, aquel día del suceso, tomó un camino distinto para dirigirse a su trabajo porque había salido tarde de su casa y quería llegar lo más pronto posible. Todo transcurría con normalidad, hasta que se percató de una bolsa de basura que se movía en la carretera. En un comienzo, de acuerdo a su diálogo con The Dodo, ella pensó que era producto de su imaginación; sin embargo, no fue así.

“Cuanto más me acercaba, me daba cuenta que sí se movía”, sostuvo. Ella sabía que había algo dentro de esa bolsa, por lo que decidió detener su vehículo para averiguar qué era. Al acercarse, empezó a romper el plástico por una esquina.

Es ahí donde, al ver hacia adentro, se dio cuenta que era un cachorro. Como vio que movía su cola, supuso que estaba bien. El pequeño perro tenía un collar; sin embargo, no había una identificación, por lo que decidió llevárselo a su centro de labores.

“Simplemente lo puse en mi regazo y conduje hasta la escuela”, detalló a la citada fuente. “No podía dejarlo en el auto, así que lo traje conmigo. El director me vio y dijo ‘¡Tienes un perro!’. Le dije ‘es una larga historia’”. En ese momento, Malissa Sergent Lewis llamó a su hijo para que recogiera al cachorro y lo llevara a su hogar. Más tarde, tras visitar a un veterinario, supieron que afortunadamente el can no tenía ninguna herida de gravedad.

El perrito fue adoptado por la mujer que lo encontró. (Facebook: Malissa Sergent Lewis)

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias del abandono del cachorro. Es probable que haya sido robado o simplemente dejado en la calle por una desalmada persona que no quiso hacerse cargo de él. Lo único concreto es que Lewis comunicó el hecho a las autoridades, que iniciaron la investigación de lo ocurrido.

“¿Quién podría hacerle algo así a un animal? No importa quien seas, todo el mundo ama a los cachorros”, dijo. “Es de una persona realmente insensible poner un animal en una bolsa de basura y arrojarlo al lado del camino. Tenían malas intenciones al hacer eso”.

La docente y su familia decidieron llamar al perro ‘Hefty’, que significa “fuerte” en español. Dado que es casi imposible que alguien reclame al can, optaron por quedárselo y darle un hogar. “Todos amamos al cachorro. Será amado y tendrá un buen hogar con nosotros. Estoy contenta de haber estado en el lugar correcto en el momento adecuado para salvarlo”, dijo la profesora.

