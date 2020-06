Aprovechando la paralización de los campeonatos de fútbol a nivel mundial por la pandemia, Sergio Agüero deleita a sus millones de seguidores en Twitch, YouTube y otras redes sociales con sus streamings de videojuegos o reaccionando a ciertos videos.

Un ejemplo de ello es un ocurrente video que compartió el ‘Kun’ recientemente en su canal de YouTube donde reaccionó a un especial de las “mejores” patadas que le propinó a sus rivales a lo largo de su carrera como futbolista.

En el recopilatorio, que acumula más de 767,000 reproducciones en YouTube hasta el momento, destacan algunas cuando defendía los colores del Atlético de Madrid y otras con su actual club, el Manchester City.

En el video viral de YouTube se aprecia que Sergio Agüero aseguraba que a ciertos rivales no les había hecho nada pero confesó que a unos cuantos sí les pegó porque venía “caliente” (enfadado) desde antes.

Precisamente, una de las más comentadas fue una falta que le cometió a Fernando Navarro cuando militaba en el Sevilla FC. “Qué linda patada. Esa sí fue linda y lo digo, no tengo problemas”, admitió el argentino.

“El tipo me pellizcaba y me pellizcaba en los córners y yo le decía: ‘Che, marcame bien, no me hagas eso’ y el tipo seguía y seguía. Fuimos a Sevilla y seguía, me apretaba mal. No sabes cómo me dolía”, recordó el ‘Kun’.

Sin embargo, su “revancha” no tardaría en llegar. “Recuerdo que me dije: ‘Le voy a dar una patada que sienta que no hay que pellizcar. Una vez, dos veces está bien, pero tampoco me tomes de pelot...’”, añadió.

“Si a la tercera quieres hacer lo mismo, te pasa eso. Es fútbol, ¿no? Amarilla y listo. Alguna tenía que darle. (…) A mí me cancherean y yo pego, a veces me puedo calentar. Sí, me caliento, ¿o que acaso ustedes no se calentaban cuando jugaban?”, finalizó.

