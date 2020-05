No se iba a quedar callado. Juan Sebastián Verón, reconocido exfutbolista argentino y actual presidente de Estudiantes de La Plata, abandonó la formalidad y se dejó ver como nunca al enviar un mensaje a Sergio Agüero, quien disfrutó la cruel broma que le jugaron a su compatriota recientemente durante una transmisión en vivo.

“Saludos a Rosa Melano. Rosa, beso grande", señaló el ahora directivo de manera inocente un día antes en un Instagram Live, convirtiéndose en blanco de burlas durante la pandemia de COVID-19, que tiene suspendido el fútbol y permite la interacción de cracks con sus seguidores en redes sociales.

La respuesta de la ‘Brujita’

La ‘Brujita’ volvió a aparecer en la red social, esta vez desde casa en otro directo junto a su hijo Deian, que reveló a padre la reacción del ‘Kun’ por el ‘blopper’. “No fuí el único que caí”, festejó horas antes la estrella del Manchester City en Twich, aprovechando la oportunidad para sumarse al cargamontón contra el otrora volante de la ‘Albiceleste’, a pesar de caer en la misma trampa días antes.

Vestido con un chaleco excéntrico y lentes oscuros, Verón se mostró indignado mientras era instruído en un videojuego y retó al referente de los ‘cityzens’. “No lo puedo creer, pero cuando empezó a jugar así el ‘Kun’, me está bardeando (molesteando) con Rosa. Kun, papi, te esperamos acá en silver city o si no nos encontramos, desafíame en un partidito de play”, soltó la exfigura del Manchester United e Inter, entre otros.

Verón fue víctima de una cruel broma en transmisión en vivo

“Todo un streamer el presidente”, señaló mediante Twitter Javier Mascherano, refuerzo de Estudiantes bajo la gestión de Verón, celebrando el divertido cruce entre las estrellas del pasado y presente fútbol argentino.





