Un usuario de TikTok se volvió viral por la publicación de un video de una joven que llora desconsoladamente tras recibir la vacuna “china” contra el Coronavirus. Con más de dos millones de reproducciones en la red social, esta joven argentina expresó con lágrimas su descontento por recibir la vacuna de Sinopharm, que señaló como la peor de todas para combatir el virus.

El video fue compartido por @nachitoomaceira en su perfil oficial. Las imágenes muestran a una joven que habla con su abuela por teléfono y le dice que había recibido la vacuna china Sinopharm contra el coronavirus.

“Me dieron la vacuna china, la peor de todas y ahora me duele, no puedo mover el brazo”, dice la protagonista del video, quien no fue identificada. Se deduce al escuchar la llamada que la abuela la toma con humor desde el otro lado, porque la joven dice: “No te rías, abuela”.

@nachitoomaceira Cuando te ponen la china y no la AstraZeneca ♬ sonido original - Nachitoo Maceira

“Me dieron la vacuna china, la peor de todas y ahora duele”, dice en un video que se viralizó en TikTok. El video obtuvo más de dos millones de visitas en poco tiempo, y la joven respondió a quienes dejaron sus comentarios. “Qué difícil ser yo”, escribió

Ahora, aunque muchos han criticado la acción de esta mujer, lo cierto es que hay dos elementos claves para entender por qué se puso a llorar de esa forma. En primer lugar, se ha reportado que cualquiera de las vacunas puede presentar efectos secundarios, incluyendo un enorme dolor en el brazo donde se le aplicó el fármaco.

Lo segundo, Sinopharm es una vacuna que si bien ha sido aceptada por la CDC y la OMS para ser utilizada de emergencia, lo cierto es que tiene el grado de eficacia más bajo para prevenir infección y síntomas del Coronavirus. La unión de estos dos elementos hizo que la mujer de Argentina llore desconsoladamente y protagonice este video viral.

Este es el porcentaje de efectividad de las diferentes vacunas aprobadas por la OMS y la CDC (Foto: SaludConLupa)

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Este adolescente padece una extraña enfermedad que, según su aspecto físico, lo hace ver como un niño de cinco años. Los usuarios se sorprenden por sus actividades diarias que no parecen ser adecuadas para él.