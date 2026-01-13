Para alegría de sus miles de fans en Perú, la exitosa banda asiática de Corea del Sur, BTS, confirmó hasta dos presentaciones en nuestro país, como parte de su gira mundial, tras varios años fuera de los escenarios. Esto, debido a que varios de sus integrantes se vieron obligados a cumplir el servicio militar.

Se esperaba que retornen a sus actividades musicales en 2026, sin embargo, la pausa se extendió hasta el 2026 y la primera ciudad elegida es Goyang, para luego visitar Tokyo, ambas presentaciones en el mes de abril.

BTS llegará a Perú en el mes de octubre y confirmó, por lo menos, dos presentaciones para el próximo 9 y 10 de octubre, aún sin escenario del concierto, aunque se espera un estadio con gran capacidad de público, por la importante legión de fans que tiene la banda asiática.

Del mismo modo, por ahora, solo se tienen las fechas, mas no otros detalles como el precio de los boletos ni la empresa que se encargará de la venta y distribución de los mismos.

Confirmación oficial de la presencia de la banda BTS en Lima para el mes de octubre de 2026.

Cabe mencionar que, por primera vez, visitarán Sudamérica, pues además de Perú, estarán en Colombia, Chile, Argentina y Brasil. En todos lo países mencionados realizarán dos conciertos.

La gira de regreso de BTS se extendería hasta el 2027, por la alta demanda y expectativa en el mundo. Así se mencionó en uno de los flyers que indica que en breve se anunciarán nuevas ciudades, aunque se anticipó que visitarán Japón el próximo año.

Por otro lado, también se confirmó un nuevo álbum de la banda, previto para su lanzamiento en el mes de marzo, aunque la preventa estará disponibles en los próximos días de enero.

Serán 14 temas musicales, lo que marca su regreso a los estudios, luego de que en 2022 se vieran forzados a alejarse de ellos para cumplir con otras obligaciones y proyectos personales. Pese a estar fuera del circuito, sus fanáticos estuvieron pendientes de ellos y ahora celebran el anuncio.

