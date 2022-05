Doctor Strange in the Multiverse of Madness ya está disponible en todos los cines del mundo. Una de las cosas que llamó la atención, y lo digo por su valor dramático, es el tercer ojo de Strange. Pero vayamos por partes para explicar a qué viene este detalle qué tanto difiere de los cómics de Marvel.

ALERTA DE SPOILER

En Doctor Strange 2, Stephen (el Strange original de la Tierra-616) viaja con Christine Palmer a una realidad en la que solo queda un Doctor Strange en todo el universo. La cuestión es que ambos Strange pelean porque el Strange original reclama el Darkhold, el libro de magia oscura que apareció en WandaVision a manos de Agatha Harkness.

Aquí debemos precisar en algo importante. Doctor Strange 2 explica por qué hay más de un Darkhold en las producciones de Marvel, específicamente en Agents of SHIELD y Runaways. Es por Wong que sabemos que, en realidad, el Darkhold es la transcripción de los hechizos en cualquier soporte, por lo que hay varios Darkhold sin la necesidad que todos tengan la misma apariencia.

Volviendo a la pelea de los Strange, hay un momento en el que el Strange Villano muestra su tercer ojo y entendemos que esto se debe a que está corrompido por el Darkhold. Ya en los postcréditos nos damos cuenta que el Strange original también tiene ese tercer ojo, pero aún así es una buena persona.

¿Cómo puede ser esto posible? Acudamos a los cómics de Marvel para tener una idea más clara de lo que sucede.

Lo primero que debes saber es que Marvel Studios se tomó ciertas libertades. Las historietas establecen que el tercer ojo está conectado, en realidad, con el Ojo de Agamatto, el talismán que Thanos rompe en Infinity War pero reaparece en No Way Home. El Ojo de Agamatto en la frente aparece cuando el portador del talismán hace uso de los poderes del artefacto.

Entonces, lo que vemos en la película significa que el tercer ojo del Doctor Strange original se abrió por usar el Darkhold, pero no exclusivamente por eso, sino también que a través del libro mágico accedió a los poderes del Ojo de Agamotto.

Los poderes del ojo pueden ser desde habilidades telepáticas para leer el alma de las personas, algo así como revelar la identidad de una persona a pesar del camuflaje, y reproducir eventos recientes como ya vimos en la película con America Chavez.

Ahora, lo que podemos esperar del tercer ojo de Strange es que siga vigente en el futuro del UCM con el estreno de Secret Invasion. Es probable que sea Stephen quien alerte de la identidad de los Skrulls en la Tierra y tome acciones al respecto.

