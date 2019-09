Apple TV+ amenaza a Netflix con todas estas series exclusivas

Apple es la noticia del día. En el podcast de Depor Play, te contamos todo lo que anunció la compañía en el Teatro Steve Job, ubicado en California, Estados Unidos.



APPLE | Servicio Apple TV+

El servicio de streaming Apple TV+ ofrecerá un nutrido catálogo de producciones originales a partir del 1 de noviembre en más de 100 países.



El precio de suscripción mensual es de 4.99 dólares. Si compras un iPhone o cualquier dispositivo de Apple tendrán un año gratis de suscripción.



Tim Cook, CEO de Apple, dio a conocer algunas de las producciones disponibles en la plataforma de Apple TV+. Las más esperadas son The Morning Show, protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, y See, que cuenta con Jason Momoa en el elenco.



The Morning Show es un drama dedicado al ambiente de los programas matutinos. See, por su parte, es la historia de un mundo futurista donde toda la humanidad es ciega hasta que nacen dos gemelos que, después de varias generaciones, pueden ver. Momoa vendrá a ser el padre de esos gemelos.



También se anunciaron For All Mankind, serie dramática sobre la carrera espacial y protagonizada por Joel Kinnaman, y Dickinson, otro drama las limitaciones de la sociedad, el género y la familia a través de un poeta rebelde, caracterizado por Hailee Steinfeld.



Otras producciones son Little America, una serie de antología basada en historias reales de inmigrantes, y Little Voice, una comedia romántica hecha por J.J. Abrams y Sara Bareilles. Por último, habrá un reboot de Amazing Stories de Steven Spielberg.

IPHONE 11 | IPHONE 11 PRO | IPHONE 11 PRO MAX

IPHONE 11 IPHONE 11 PRO IPHONE 11 PRO MAX DIMENSIONES Y PESO 150,9 x 75,7 x 8,3 mm

194 gramos

IP68 144 x 71,4 x 8,1 mm

188 gramos

IP68 158 x 77,8 x 8,1 mm

226 gramos

IP68 PANTALLA Liquid Retina HD (LCD) de 6,1 pulgadas

Resolución HD+ (1.792 x 828 píxeles)

326 ppp

Contraste 1.400:1

TrueTone

625 nits Super Retina XDA (OLED) de 5,8 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.436 x 1.125 píxeles)

458 ppp

Contraste 2.000.000:1

TrueTone

800 nits Super Retina XDA (OLED) de 6,5 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.688 x 1.242 píxeles)

458 ppp

Contraste 2.000.000:1

TrueTone

800 nits PROCESADOR A13 Bionic (7 nm)

Neural Engine A13 Bionic (7 nm)

Neural Engine A13 Bionic (7 nm)

Neural Engine MEMORIA RAM Por determinar Por determinar Por determinar ALMACENAMIENTO INTERNO 64/128/256 GB 64/256/512 GB 64/256/512 GB CÁMARA TRASERA Angular estándar de 12 MP f/1.8 OIS

Gran angular (120º) de 12 MP f/2.4

Flash LED Angular estándar de 12 MP f/1.8 OIS

Gran angular (120º) de 12 MP f/2.4

Telefoto de 12 MP f/2.0 OIS

Flash LED Angular estándar de 12 MP f/1.8 OIS

Gran angular (120º) de 12 MP f/2.4

Telefoto de 12 MP f/2.0 OIS

Flash LED CÁMARA DELANTERA 12 MP TrueDepth f/2.2 12 MP TrueDepth f/2.2 12 MP TrueDepth f/2.2 SISTEMA OPERATIVO iOS 13 iOS 13 iOS 13 BATERÍA Por determinar Por determinar Por determinar CONECTIVIDAD 4G LTE de clase Gigabit MIMO 2x2

WiFi 802.11ax con MIMO 2x2

Bluetooth 5.0

NFC

GPS 4G LTE de clase Gigabit MIMO 4x4

WiFi 802.11ax con MIMO 2x2

Bluetooth 5.0

NFC

GPS 4G LTE de clase Gigabit MIMO 4x4

WiFi 802.11ax con MIMO 2x2

Bluetooth 5.0

NFC

GPS OTROS Face ID

Haptic Touch

Altavoz estéreo Face ID

Haptic Touch

Altavoz estéreo Face ID

Haptic Touch

Altavoz estéreo PRECIO 64 GB: 809 euros

128 GB: 859 euros

256 GB: 979 euros 64 GB: 1.159 euros

256 GB: 1.329 euros

512 GB: 1.559 euros 64 GB: 1.259 euros

256 GB: 1.429 euros

512 GB: 1.659 euros

