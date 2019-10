Dragon Ball Super: Androide 21 llegará próximamente a "Dragon Ball Xenoverse 2"

Los fans de Dragon Ball Super y seguidores del videojuego Dragon Ball Xenoverse 2 podrán echarse unas partidas con Androide 21 en las próximas semanas.



La aparición de Androide 21 en Dragon Ball Xenoverse 2 no tiene fecha oficial. Lo único que se sabe es que llegará a través de un DLC, según la revista japonesa V-Jump.



La Androide 21 no ha aparecido en ningún episodio de Dragon Ball Super , pero sí en los videojuegos de la franquicia. Su debut fue en Dragon Ball FighterZ y posteriormente llegó en la expasión de Super Dragon Ball Heroes.



Recordemos que Androide 21 es una máquina creada a base humana y trabaja como científica en la Patrulla Roja.

DRAGON BALL SUPER | Regreso del anime

El nuevo anime de Dragon Ball Super podría adaptar la saga del manga ' El prisionero de la Patrulla Galáctica', en el que Moro es un poderoso villano capaz de absorber la energía de planetas enteros. Goku, Vegeta y Majin Buu se suman a Meerus, miembro de la Patrulla Galáctica, para detener a esta amenaza.

Dragon Ball Xenoverse 2 Lite Dragon Ball Xenoverse 2 Lite está disponible para Nintendo Switch

DRAGON BALL Z: KAKAROT | Fecha de salida

Dragon Ball Z: Kakarot narrará la historia de Goku desde la saga Z hasta el encuentro con Majin Buu. Se desconoce si es que veremos alguna referencia a Dragon Ball Super, aunque la trama contará con detalles canónicos que no hemos visto en el manga ni anime de Dragon Ball Z. Akira Toriyama confirmó que recurrirá a tramas que sí ideó para Goku, pero que finalmente no se contemplaron en las ediciones finales de Dragon Ball.



Dragon Ball Z: Kakarot saldrá al mercado en PlayStation 4, Xbox One, y PC el 2020.