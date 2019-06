E3 2019 | Lo bueno, lo malo y lo feo de la importante conferencia de videojuegos [AUDIO]

La E3 2019 dejó varias novedades para los gamers de todo el mundo. Hemos visto cómo las conferencias de Microsoft , Ubisoft, Xbox y demás desarrolladoras han puesto toda la carne en el asador para los próximos lanzamientos.



El podcast de Depor Play ha seleccionado lo bueno, lo malo y lo feo de la E3 2019 que, a pesar de las sorpresas, no ha estado a la altura respecto a ediciones pasadas.



Xbox Scarlett sí que ha sido tendencia, al igual que la aparición de Keanu Reeves en Cyberpunk 2077. No obstante, el 2020 no trae mayores novedades ni propuestas interesantes, salvo los títulos de siempre como FIFA 20 y PES 2020.



No te pierdas los podcast de Depor Play, disponible en las plataformas de Spotify, iTunes, Soundclod y Spreaker.

Soundcloud

Spreaker