"Joker": las preguntas sin respuesta que nos dejó la película (SPOILER)

"Joker " llegó finalmente a los cines de todo el mundo. La obra dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix viene siendo un éxito de taquilla al presentar una nueva versión del eterno villano de Batman. Según el mismo Phillips, los guionistas se tomaron ciertas libertades para adecuar el desarrollo del personaje principal.



Lo cierto es que Joker no tiene un origen en las historietas de DC Comics, por lo que la película de Phillips tuvo que preparar un ambiente adecuado para que Arthur Fleck acabe siendo el peor villano de Arkham City. Sin embargo, esta historia no es cerrada: hay elementos que quedan en el aire, varias preguntas sin respuesta en la vida de Fleck.



La introducción de Bruce Wayne, por ejemplo, como un simple niño mientras Joker tiene alrededor de 40 años nos deja la duda sobre si este menor será el futuro Batman. En las historietas, ambos personajes tienen casi la misma edad; en la película de Phillips, en cambio, Joker es considerablemente mayor al joven Wayne.



Hablando de la familia Wayne, ¿cómo es posible que el futuro alcalde de Arkham salga del cine sin seguridad personal en medio de las revueltas? Si bien ese detalle explica la muerte de los Wayne, no es lógico según las circunstancias en las que se desarrolla la película.



Nuevo póster de Joker Nuevo póster de Joker

Las alucinaciones de Joker también son otra de fuente de incógnitas. El destino de su compañera de piso, quien se cruza con él en el ascensor, es desconocido. No sabemos si fue asesinada o la dejó con vida: solo se aprecia que abandona el apartamento de ella sin precisar cómo se resolvió el conflicto entre ambos.



La muerte de los tres jóvenes en el metro a manos de Joker no queda claro si es cierto o irreal, debido a que no tiene sentido que tres jóvenes tan bien posicionados acaben tomando el transporte público. Además, cuando Joker hace los disparos, se nota una cambio radical en el personaje principal, como si estuviera haciendo "lo que piensa" en lugar de actuar sobre la realidad. Este mismo efecto lo apreciamos cuando Joker imagina estar en el mismo set que Murray Franklin al inicio de la película.



Finalmente, ¿quiénes son los verdaderos padres de Joker ? Solo se sabe que Arthur Fleck fue adoptado, pero nada más sobre su origen. Él vive convencido que Thomas Wayne es su padre, pero todos niegan sistemáticamente que así sea.