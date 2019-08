Marvel: todo lo que debes saber de She-Hulk, Moon Knight y Ms. Marvel, series presentadas en la D23 Expo

Tantas veces Marvel. La misma producción encargada de Avengers: Endgame anunció en la D23 Expo tres importantes series para el Universo Marvel: She-Hulk, Moon Knight y Ms. Marvel. ¿Ya sabes de qué tratan? Te contamos todo lo que tiene que ver con estas producciones.

Moon Knight

"Moon Knight" no es un personaje tan comercial o popular como lo ha sido Spider-Man , Iron Man o el Capitán América, por lo que es muy posible que la serie funcione como una de orígenes, al mismo estilo que "The Punisher" o "Daredevil", aunque se ha reportado que no será tan violenta.



" Moon Knight" cuenta la historia de Marc Spector, un agente de la CIA que casi fue asesinado por un terrorista de nombre Bushman, pero fue salvado por el Dios de la Luna, Khonshu. Luego de derrotar a su nemesis, él se convertiría en "Moon Knight" y su vestimenta blanca sería su marca oficial.



Ahora, lo que hace tan complejo al personaje es que Spector no está solo en su cuerpo. Dentro de la cabeza de Marc residen cuatro personalidades diferentes, que son la variación de la misma persona. Además de Marc Spector, también están Steven Grant, Jake Lockley y el mismísimo Khonshu.



Los cuatro en ocasiones trabajan juntos y en otras intentan ganar su camino al control. Este detalle lo ha diferenciado de otros héroes para ser capaz de entrar en lugares donde otros se sentirían incómodos o inconformes.



En los cómics tiene un tinte violento y " Moon Knight" nunca ha tenido miedo de ser un poco violento contra sus enemigos. Aún queda ver cómo Disney+ manejará la violencia de este justiciero en la pantalla chica.

She-Hulk

Al igual que otras series anunciadas en esta D23 Expo, todo parece indicar que la serie de "She-Hulk" consistirá en una de orígenes, contando cómo se originó el personaje en el universo que Marvel Studios está construyendo para su próxima saga de películas.



Por los cómics, en caso se siga la misma línea de la editorial, " She-Hulk" nos presentará a Jennifer Walters, al principio como una humana común y corriente con un increíble sentido de justicia, que con su carrera como abogada intenta mejorar el mundo que le rodea.



Es posible que en la pantalla chica se muestre la muerte de sus padres William y Elaine Walters para definir su carácter tímido, aunque ella en su adultez cambiaría luego de un trágico accidente: un jefe criminal llamado Nicholas Trask le dispara a Jennifer, y es su primo Bruce Banner el único que le provee de una transfusión de sangre para salvar su vida.



Gracias a este experimento, sin saberlo los doctores le habían dado el poder de transformarse en " She-Hulk", un enorme monstruo verde al igual que su primo pero con sustanciales diferencias. En lugar de perder la cordura, ella siempre mantenía su personalidad.



Su condición era más un efecto momentáneo al inicio, ya que podía transformarse sin perder inteligencia o su control emocional. Más adelante, en los cómics, ella pierde la capacidad de transformarse y se queda en la forma de " She-Hulk" para siempre.



Se comenta que la serie contará su historia desde su transformación, venganza con aquél jefe criminal que la dejó en ese estado y finalmente su permanencia en el estado de " She-Hulk". Más adelante, es posible que se integre a otros grupos como los Vengadores, los Cuatro Fantásticos u otras agrupaciones que en los cómics ha apoyado.

Ms. Marvel

Es muy probable que la serie de "Ms. Marvel" dé la primera introducción de esta heroína al mundo de Marvel junto a otros héroes, aunque no se sabe si todos compartirán una misma ciudad o harán algún tipo de colaboración dentro de sus primeras temporadas para unirse contra un mismo villano.



Kamala Khan es una adolescente musulmana estadounidense que era una gran admiradora de los Vengadores desde pequeña, pero quien más entusiasmo le causaba era Capitana Marvel. Ella escribió historias sobre ellos y llegó al punto de contactarse con Carol Danvers en un momento en los cómics.



Luego de descubrir que tenía un poder sobrehumano, Kamala Khan tomó el nombre de " Ms. Marvel" para combatir las injusticias de su entorno. Su poder consiste en la posibilidad de cambiar de forma, alargar sus extremidades y tener una gran resistencia.



Lo que hace más interesante esta inclusión en el MCU es que ella es parte de un grupo que tiene la herencia de los Inhumanos, así que parece que Marvel está planeando presentarlos oficialmente como parte de sus siguientes fases antes incluso de incluir a los "X-Men" o los "4 Fantásticos".

