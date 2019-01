Los mejores móviles del 2018 [AUDIO]

El mercado de los smartphones siempre sorprende con alguna novedad. Este 2018 hemos disfrutado de lanzamientos muy interesantes, por lo que debemos hacer una breve lista de los mejor móviles del año.



La lista la hemos elaborado en el podcast de Depor Play , de la plataforma de Radio Depor , y consideramos tanto la gama alta como la tendencia que originó el dispositivo en el mercado, como diseño, tecnología y funcionalidades exclusivas.



No hemos seleccionado la mejor entre todas, por lo que depende de ti cuál ha sido el mejor smartphone del año. Los móviles seleccionados han sido:



Huawei P20 Pro

iPhone XS Max

One Plus 6T

Google Pixel 3 XL

Samsung Galaxy Note 9