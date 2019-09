PES 2020: el campeón nacional Fabricio Cuellar nos cuenta sus expectativas del simulador de Konami

PES 2020 está a la vuelta de la esquina. La demo fue una probada de lo que Konami prepara para los amantes del fútbol, por lo que consultamos a Fabricio Cuellar , campeón nacional de PES en Perú, sobre sus expectativas.



En el podcast de Depor Play , Cuellar nos contó que PES 2020 tuvo ciertas mejoras en la física del balón, haciendo de la experiencia más realista a comparación de la edición anterior. A esto suma la dificultad de hacer pases hacia atrás, haciendo el juego más lento cuando planeas un contraataque.



No todo es felicidad en PES 2020. Cuellar precisa que la inteligencia artificial no es la adecuada a la hora de defender el balón. Los jugadores se tropiezan o no auxilian al usuario cuando se busca evitar el gol.



Depor Play es un podcast que forma parte de Radio Depor. Cada martes hay un nuevo episodio disponible en nuestras distintas plataformas.

