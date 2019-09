Qué saber de "PES 2020" y el futuro estreno de "Joker 2" en el podcast de Depor Play

La semana recién empieza y en el podcast de Depor Play haremos un breve resumen de la información más importante en el mundo del entretenimiento.



Joker sigue en boca de todos. Aún no se ha estrenado y la prensa especializada ya habla de una secuela. El director Todd Phillips dijo en una entrevista con TotalFilm que lo haría, siempre y cuando Joaquín Phoenix estuviera involucrado.



" Una cosa que te diré: haría cualquier cosa con Joaquin Phoenix, cualquier día de la semana. No hay nadie como él. Si él estuviera dispuesto a hacerlo, y si la gente se presentara a esta película, y los de Warner vinieran y nos dijeran: '¿Sabes qué? Si puedes pensar en algo ...' Bueno, tengo la sensación de que él y yo podríamos pensar en algo muy bueno", comentó.



Recuerda que el estreno de Joker está programado para el 3 de octubre en Perú. En caso de haber Joker 2, el estreno sería en 2021.



eFootball PES 2020 ya suena fuerte en la comunidad gamer. El nuevo título de Konami llegará mañana, 10 de septiembre, para PS4, Xbox One y PC al mismo tiempo.



PES 2020 tiene dos ediciones con distinto contenido para los aficionados de myClub. Aquí lo repasamos brevemente.



eFootball PES 2020 - Edición Estándar (US$59.99)

El contenido de esta versión de PES 2020 ofrece los siguientes regalos para el modo de juego myClub: jugador PES Legend, Ronaldinho 2019, Lionel Messi (cesión por 10 partidos), agente premium (3 jugadores) x 10 semanas y renovación de 3 jugadores x 10 semanas.



eFootball PES 2020 - Edición Legend (US$79.99)

A diferencia de la estándar de PES 2020 , tendrá a Ronaldinho en la portada e incluirá un contenido más extendido para myClub. Los tres primeros extras serán iguales, pero conseguiremos agente premium (3 jugadores) x 30 semanas y renovación de 3 jugadores x 30 semanas en lugar de las 10 semanas del pack anterior.



La tendencia del día es un detalle que hemos identificado en Avengers: Endgame. Una escena de la película muestra a la esposa de Hawkeye llamando al teléfono de este Vengador después del chasquido de Hulk, revelando que la resurreción de la mitad de la vida en el universo.



¿Cómo es posible que su línea siga activa después de cinco años desde el chasquido de Thanos en Avengers: Infinity War ? Alguien tuvo que seguir pagando el servicio telefónico por todos esos años, algo impensado en la vida real.



Finalmente, ¿veremos Dragon Ball en Disney+? El anime de Akira Toriyama y Toei Animation sí está disponible en Disney Deluxe, la plataforma de streaming exclusiva de Japón. Se trata de Dragon Ball Z Kai, la versión recortada del metraje original de Dragon Ball Z.



Este antecendente muestra que hay una saludable relación comercial entre Disney y Toei Animation, por lo que es probable que Dragon Ball Z Kai aparezca en el catálogo de Disney+. Respecto a Dragon Ball Super, la situación sí es complicada, porque esta producción aún sigue vigente en el manga.

