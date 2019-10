PS5: todas las novedades de la PlayStation 5 que fueron confirmadas por Sony

PlayStation 5 está en boca de todos. Sony confirmó la fecha de salida de la próxima consola PS5 para Navidad de 2020. A través de un comunicado oficial, la compañía nipona aseguró que están dispuestos a ofrecer más información para satisfacer la curiosidad de los potenciales clientes.



"Puede que estas actualizaciones no sean una gran sorpresa, pero queríamos confirmarlas para nuestros fanáticos de PlayStation , ya que comenzamos a revelar detalles adicionales sobre nuestra visión para la próxima generación ", reza el comunicado sobre la PS5.



Uno de los cambios que anunció Sony es el nuevo periférico para la PS5. La tecnología de los triggers adaptables (R2 y L2) busca ofrecer una mejor experiencia para que los mismos jugadores sean los encargados de configurar sus mandos de manera manual. De este modo, la presión sobre el botón tendrá un rol a la hora de disfrutar de los videojuegos.



PS5 La PS5 contará con un sistema óptico de 4K Ultra HD Blu-ray,

Otro detalle es la tecnología háptica de los mandos de la PS5. Según Sony , el feedback háptico hará posible que el jugador perciba vibraciones distintas según la actividad del juego. Por ejemplo, la sacudida del mando será distinta cuando el jugador golpee el balón respecto a chocarse contra una pared en un juego de automovilismo.



La PS5 , además, apostará por los videojuegos físicos al incluir una unidad Blu-ray con soporte de discos 4K Ultra HD Blu-ray, algo que no aparece en las PS4 Pro actualmente. Hay que tener en cuenta que la instalación de juegos será obligatoria, debido a que no se podrán ejecutar desde la unidad óptica.



Finalmente, el puerto de entrada del Dualshock 5 de la PS5 será USB Tipo C. Este cambio ya era de esperarse, debido a que el mundo de la telefonía móvil también apuesta por este tipo de conector.