Sonic The Hedgehog | Análisis del primer tráiler y del resto de películas en 'Live Action' [VIDEOS]

Sonic The Hedgehog es una película que tiene a miles con la expectativa. El erizo azul de Sega llegará próximamente a la pantalla grande, por lo que por fin vemos un adelanto de lo que será la película.



Lástimas que las cosas no han salido bien, debido a que el diseño de Sonic The Hedgehog es muy distinta a la idea original que tuvo la comunidad de Sega. Hay algo en los ojos y en su diseño corporal que incomoda a la estética del personaje.



En el nuevo podcast de Depor Play, programa de Radio Depor, analizamos las nuevas imágenes de Sonic The Hedgehog y comparamos su diseño con el resto de tráileres de cintas 'Live Action'.



¿Será que Sonic no tiene posibilidades de reivindicarse? Habrá que esperar al estreno de la película a fines del presente año.



