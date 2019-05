Las cosas llegan a su final en el universo creado por Marvel Studios. Spider-Man: Far From Home será el estreno más esperado después de los Vengadores en el UCM. La cinta del Hombre Araña está ambientado en un mundo posterior a Avengers: Endgame , por lo que habrá información extra sobre los desaparecidos y sobrevivientes al chasquido de Thanos en Infinity War.



En el podcast de Depor Play , programa de la plataforma Radio Depor , analizamos las escenas más interesantes de Spider-Man: Far From Home.



Cabe precisar que el nuevo tráiler de Spider-Man: Far From Home cuenta con spoilers de Avengers: Endagme. Por lo tanto, ten en cuenta si es que quieres continuar con el audio o acudir al cine más cercano para entender el contexto de Spidey.



El director Spider-Man: Far From Home, Jon Watts, adelantó que la línea histórica de esta nueva aventura de Peter Parker en Europa tiene lugar casi instantáneamente de la gran batalla final de Endgame.



