Spider-Man: Far From Home | Qué cosas adelanta esta película para la Fase 4 [AUDIO]

Spider-Man: Far From Home ya está disponible en China y hoy se estrena en Estados Unidos. Para los seguidores peruanos del Hombre Araña, aún debemos esperar al jueves y recién enterarnos de lo que será el futuro del UCM.



En el podcast de Depor Play, te contamos qué cosas ya se saben de las películas y cómo, a partir de ellas, uno puede imaginar el futuro del UCM.



Recordemos que toda la trama de Spider-Man: Far From Home ya se encuentra en Wikipedia, donde algún editor lanzó los spoilers que nadie se imaginaba sobre esta cinta.



Spider-Man: Far From Home es una película dirigida por Jon Watts. El elenco está conformado por Tom Holland, Zendaya, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal, entre otros.

