Se había convertido en el problema "gordo" de Mourinho en el Manchester United. Sin embargo, luego de reconocer su problema de peso, no ha parado hasta lucir una nueva figura. Luke Shaw , aquel prometedor lateral izquierdo inglés, luce totalmente renovado y con un físico envidiable, dispuesto a ganarse un puesto en el once titular de los 'Diablos Rojos' esta temporada.

El futbolista de 23 años llegó a Old Trafford en el 2014 a cambio de 37 millones de euros, pero solo hizo noticia por su lamentable estado físico y otros problemas extradeportivos que lo llevaron a perderse en el mapa del fútbol.



Pero eso ya es historia para él. Según apuntan desde Inglaterra, Shaw está decidido a hacerle cambiar de opinión a Mourinho y volver a la élite. "Estoy trabajando más duro que nunca y en el primer partido me quiero ver 10 veces mejor que en esa foto", contó el jugador.

Pre season ready 🤙🏽 Una publicación compartida de Luke Shaw (@lukeshaw23) el 6 Jul, 2018 a las 3:16 PDT

También reveló que se comunicó con 'Mou', quien no lo ha perdido de vista. "Me envió un mensaje y conversé con él. Me hizo sentirme confianza y quiero demostrarle que puedo ayudar al equipo".



Cabe mencionar que Luke Shaw fue voceado para llegar nada menos que al Barcelona en calidad de cedido,con el objetivo de tener un sustituto de lujo para Jordi Alba. Aunque finalmente la operación no se concretó.